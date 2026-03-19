+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बालकको हातखुट्टा बाँधेर कुटपिट गर्ने युवक पक्राउ, ज्यान मार्ने उद्योगको कसुर

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १८ गते १०:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • हातखुट्टा बाँधेर ११ वर्षीय बालकमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा कञ्चनपुरमा वेदकोट नगरपालिका–५ का ३७ वर्षीय भोज नाथलाई पक्राउ गरिएको छ।
  • नाथमाथि ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको डीएसपी हेमबहादुर शाहीले बताए।
  • बालकलाई खरभुजा चोरी गरेको आरोपमा कुटपिट गरिएको थियो ।

१८ वैशाख, धनगढी । कञ्चनपुरमा हातखुट्टा बाँधेर बालकमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेमा वेदकोट नगरपालिका–५ का ३७ वर्षीय भोज नाथ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक(डीएसपी) हेमबहादुर शाहीले बताए ।

उनकाअनुसार नाथलाई वेदकोट–५ कै ११ वर्षीय बालकमाथि हातखुट्टा बाँधेर कुटपिट गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि पक्राउ गरिएको हो ।

उनीविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको डीएसपी शाहीले बताए ।

बालक चौधर नदीको पूर्वतर्फ रहेको नाथको तरकारी बारीमा क्रिकेट बल खोज्न गएका बेला खरभुजा चोरी गरेको भन्दै उनीमाथि कुटपिट गरिएको थियोे ।

कुटिपटबाट घाइते बालकको टाउकोमा रहेको घाउमा तीन वटा टाँका लागेको डीएसपी शाहीले बताए । बालकका दुवै हातखुट्टा बाँधेर नाथले थप यातना दिएको भिडियो समेत सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक भएको छ ।

बालकका आमाबुवा मजदुरीको सिलसिलामा भारतमा छन् भने उनी वेदकोटमा बज्यैसँग बस्दै आएका थिए ।

कञ्चनपुर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कैलाली र कञ्चनपुरमा लागूऔषधसहित ११ जना पक्राउ

कञ्चनपुरमा बिहेमा गएका युवकको हत्या, दुई जना पक्राउ

कैलाली र कञ्चनपुरमा लागुऔषधसहित एकै दिन ६ जना पक्राउ

कञ्चनपुरमा ९ ग्रामभन्दा बढी खैरो हेरोइनसहित युवक पक्राउ

कञ्चनपुरमा बलात्कार मुद्दाका अभियुक्त १७ वर्षपछि पक्राउ

कञ्चनपुरमा जुवा खेलिरहेका ७ जना पक्राउ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

सिफारिस

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

दबाबमा राष्ट्रपति

उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित