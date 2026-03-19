बालकको हातखुट्टा बाँधेर कुटपिट गर्ने युवक पक्राउ, ज्यान मार्ने उद्योगको कसुर

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- हातखुट्टा बाँधेर ११ वर्षीय बालकमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा कञ्चनपुरमा वेदकोट नगरपालिका–५ का ३७ वर्षीय भोज नाथलाई पक्राउ गरिएको छ।
- नाथमाथि ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको डीएसपी हेमबहादुर शाहीले बताए।
- बालकलाई खरभुजा चोरी गरेको आरोपमा कुटपिट गरिएको थियो ।
१८ वैशाख, धनगढी । कञ्चनपुरमा हातखुट्टा बाँधेर बालकमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा वेदकोट नगरपालिका–५ का ३७ वर्षीय भोज नाथ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक(डीएसपी) हेमबहादुर शाहीले बताए ।
उनकाअनुसार नाथलाई वेदकोट–५ कै ११ वर्षीय बालकमाथि हातखुट्टा बाँधेर कुटपिट गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि पक्राउ गरिएको हो ।
उनीविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको डीएसपी शाहीले बताए ।
बालक चौधर नदीको पूर्वतर्फ रहेको नाथको तरकारी बारीमा क्रिकेट बल खोज्न गएका बेला खरभुजा चोरी गरेको भन्दै उनीमाथि कुटपिट गरिएको थियोे ।
कुटिपटबाट घाइते बालकको टाउकोमा रहेको घाउमा तीन वटा टाँका लागेको डीएसपी शाहीले बताए । बालकका दुवै हातखुट्टा बाँधेर नाथले थप यातना दिएको भिडियो समेत सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक भएको छ ।
बालकका आमाबुवा मजदुरीको सिलसिलामा भारतमा छन् भने उनी वेदकोटमा बज्यैसँग बस्दै आएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4