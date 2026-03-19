इरानी सेनाले भन्यो–हामी पहिलाभन्दा बढी बलियो र तयार छाैं

५ जेठ, काठमाडौं । इरानले आफ्नो सेना पहिलेभन्दा बढी तयार र बलियो रहेको दाबी गरेको छ । इरानी सेनाको खातम अल अम्बिया केन्द्रीय हेडक्वार्टरका प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाहीले इरानी सेना दुस्मनको सशक्त प्रतिवाद गर्न तयार रहेको बताएका हुन् ।
‘इरानको फौज सधैँ तयार र कुनै पनि दुस्मनको आक्रमणको सशक्त तवरले ठूलो मात्रामा जवाफ दिन तयार छ,’ उनले भनेको उधृत गर्दै इरानी सरकारी न्युज एजेन्सीले लेखेको छ ।
यसअघि मंगलबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आज अमेरिकाले इरानमाथि हमला गर्ने तय भएपनि खाडी देशले रोकेको बताएका थिए ।
अझै पनि इरान कुनै पनि सम्झौता गर्न तयार नभएको ठूलो हमला हुने ट्रम्पले धम्की दिएका थिए ।
