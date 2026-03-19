प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई वर्षमान पुनका ५ प्रश्न

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा सांसद वर्षमान पुनले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई संसदीय सुनुवाइमा नेपोबेबी र पारिवारिक फेबरबारे प्रश्न गरेका छन्।
- पुनले न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारको हरिकृष्ण कार्कीको रिपोर्ट उल्लेख गर्दै सुधार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएका छन्।
- उनले संक्रमणकालीन न्याय र स्टे अर्डरले विकासमा पारेको प्रभावबारे पनि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई सोधेका छन्।
५ जेठ, काठमाडौं । नेकपा सांसद वर्षमान पुनले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश वर्षमान पुनलाई विभिन्न प्रश्न गरेका छन् ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मामाथि केहीबेरदेखि संसदीय सुनुवाइ चलिरहेको छ । यसैबीच सांसदहरूले उनलाई विभिन्न प्रश्नहरू राखिरहेका छन् ।
सो क्रममा पुनले केही प्रश्न राखेका छन् ।
यस्ता छन् पुनका प्रश्नहरू :
–नेपोबेबी भन्ने आएको छ । पारिवारिक फेबर छ भन्ने छ । अदालतम ग्रुपिजम र फेबरको कुरा छ । यसमा आगमी दिनम कसरी काम गर्नुहुन्छ ?
–कार्यसम्पादनमा पनि प्रश्न छ । न्यायीक निरुपणमा न्यायिक मनको कुरा भएन भन्ने आएको छ न्यायपालिका, कार्यपालिका र ब्यबस्थापिकाप्रति किन नागरिक प्रश्न छ ?
–न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ भन्ने हरिकृष्ण कार्कीको रिपोर्टमा छ । यसबारे सुधार कसरी काम गर्नुहुन्छ ?
–संक्रमणकालीन न्यायप्रति यहाँको धारणा के छ ?
–स्टे अर्डरले काम रोकिराखेको हुन्छ । विकास फ्रेन्डली न्यायालय कसरी बनाउने ?
