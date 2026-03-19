सांसदहरूलाई उजुरीकर्ताको प्रश्न– प्रधानन्यायाधीश विरुद्धका उजुरी पढिसक्नु भयो ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माविरुद्ध परेको १६ वटा उजुरीबारे छलफल गरिरहेको छ।
- उजुरीकर्ता जस्मिन ओझाले शर्माको योग्यता र क्षमतामा प्रश्न उठाउँदै स्वतन्त्र न्यायलयको अवधारणा व्यबहारमा नआउने बताइन्।
- रास्वपा सांसद कवीन्द्र बुर्लाकोटीले उजुरीकर्ता ओझालाई प्रश्न गर्न आएको कि उजुरी राख्न आएको भनेर सोध्नुभएको छ।
५ जेठ, काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माविरुद्ध परेका उजुरीबारे अहिले छलफल जारी छ ।
सिंहदरबारमा जारी संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा उजुरीकर्तासंग छलफल भइरहेको हो ।
कतिपयले शर्माको योग्यता र क्षमतामा समेत प्रश्न उठाएका छन् । उनीविरुद्ध १६ वटा उजुरी परेको छ ।
यसैबीच उजुरीकर्ता जस्मिन ओझाले संसदीय सुनुवाइ समिति सदस्यहरूलाई प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विरुद्धका उजुरीहरू पढिसक्नु भयो ? भनेर प्रश्न गरेकी छन् ।
आज नै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको तयारी भएको सुनेको भन्दै उनले यस्तो प्रश्न गरेकी हुन ।
रास्वपा साम्सद कवीन्द्र बुर्लाकोटीले ‘तपाईं सुनुवाइ समिति सदस्यहरूलाई प्रश्न गर्न आएको कि अफ्नो उजुरी राख्न आएको ?’ भनेर प्रश्न गरे ।
ओझाले आफू उजुरी राख्न आएको भनेर प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माको योग्यतामै प्रश्न रहेको बताइन् ।
न्यायाधीश हुँदा नै योग्यता नपुगेको भन्दै उनले यस्तो व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइए स्वतन्त्र न्यायलयको अवधारणा व्यबहारमा पाउन नसकिने उनको भनाइ थियो ।
‘के को आधारमा प्रधानन्यायाधीश बनाउदै छौं भनेर सुनुवाइ समिति सदस्यहरूले ख्याल गर्नुपर्ने ?’ उनले भनेकी छिन् ।
