प्रचण्डको माग– प्रधानन्यायाधीश सिफारिसबारे सरकारले आफ्नो धारणा राखोस्

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २९ गते १५:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसप्रति जनताले प्रश्न उठाएको भन्दै सरकारले धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।
  • प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा बैठकमा पर्याप्त समझदारी र गृहकार्य नगरी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएको उल्लेख गरे।
  • उनीहरूले विधि, प्रक्रिया, वरिष्ठता र योग्यतालाभन्दा स्वार्थलाई महत्व दिइएको संवेदनशील प्रश्न उठेको बताए।

२९ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसप्रति जनताले प्रश्न उठाएको भन्दै यसबारे सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा उनले पर्याप्त समझदारी र गृहकार्य नगरी सिफारिस भएको बताए ।

‘आज प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा विधि, प्रक्रिया, वरिष्ठता र योग्यतालाई भन्दा आफ्नो स्वार्थको महत्व दिइयो भन्ने संवेदनशील प्रश्न जनताको मनमा उठेको छ,’ प्रचण्डले भने, ‘पर्याप्त समझदारी र गृहकार्य नगरी गरिएको यो विषयमा सरकारले आफ्नो धारणा जनताको बीचमा राख्न सक्नुपर्छ ।’

आफ्नो यो विषयलाई एउटा गम्भी सुझावको रुपमा लिन पनि उनले आग्रह गरे ।

प्रचण्‍ड प्रधानन्यायाधीश
सम्बन्धित खबर

‘सबै पुराना उस्तै ठानेर प्रचण्डलाई घिसार्न खोजिन्छ’

अब शान्तिप्रक्रिया सरकारको जिम्मेवारी : प्रचण्ड

संविधान संशोधनलाई हल्का ढंगले लिने गल्ती नगरियोस् : प्रचण्ड

बालेन प्रधानमन्त्री बन्नु क्रान्तिको संकल्पको जित हो : प्रचण्ड

संसद्‌मा हरेक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउन हामीले हिजो बन्दुक उठायौं : प्रचण्ड

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

