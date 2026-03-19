बालेन शाह प्रधानमन्त्री हुनु क्रान्तिकै जित हो : प्रचण्ड

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले क्रान्तिका उपलब्धिमाथि गर्व गर्ने समाजमा केही पात्रहरू अझै क्रान्तिको अपराधीकरणमा लागेको आरोप लगाए ।
- प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको उदयलाई क्रान्तिको जित भन्दै उनलाई काठमाडौंको मेयरबाट प्रधानमन्त्री बन्नुलाई क्रान्तिको संकल्पको सफलता बताए ।
- प्रचण्डले शान्तिप्रक्रियापछि मधेशी अभियान सञ्चालन गरी काठमाडौंमा मधेशी पहिचान र आत्मसम्मान स्थापित गर्ने प्रयास स्मरण गरे ।
२९ वैशाख, काठमाडौं । नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रचण्डले क्रान्तिका उपलब्धिमाथि गर्व गर्ने समाजमा नै केही पात्रहरू अझै क्रान्तिको अपराधीकरणमा लागेको आरोप लगाएका छन् ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान प्रधानमन्त्रीसहितलाई काठमाडौंको मेयर निर्वाचन हुँदा आफूले गणतन्त्रको फूल भनेको बताए ।
‘मैले तपाईंहरूलाई गणतन्त्रका फूल भनेको थिएँ। शान्तिप्रक्रियाको पूर्णता अब मेरोभन्दा पनि तपाईंहरूको जिम्मेवारी हो। सामन्तवादविरुद्ध हामीले उठाएको बन्दुकले ढोका नखोलेको भए कहाँबाट यहाँ प्रवेश गरेर मन्त्री बन्नुहुन्थ्यो उत्पीडित समुदायका प्रतिनिधिहरू ?,’ उनले भने, ‘पार्टी जुनसुकै होस्, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वप्रति गर्व गर्ने हक प्रचण्डलाई छ भन्ने म ठान्दछु।’
उनले शान्ति प्रक्रियापछिको मधेशी अभियानको स्मरण गर्दै भने,’शान्तिप्रक्रियालगत्तै काठमाडौंका भित्ताहरूमा हामीले मधेशी हुनुको गर्व स्थापित गर्न अभियान सञ्चालन गरेका थियौं। काठमाडौंसँग मधेशले काठमाडौंमै आफ्नो पहिचान र आत्मसम्मानको यति निर्भीक दाबी यसअघि कहिल्यै गरेको थिएन।’
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको उदयलाई क्रान्तिको जित भन्दै थपे, ‘बालेन्द्र शाह काठमाडौंको मेयर हुँदै आज देशकै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। पार्टी फरक होला, तर मेरा लागि यो क्रान्तिकै संकल्पको जित हो।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4