‘सबै पुराना उस्तै ठानेर प्रचण्डलाई घिसार्न खोजिन्छ’

नेकपाका संयोजक एवम पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुराना नेता र पुराना पार्टी सबै उस्तै हुन् भन्ने भाष्य सही नभएको बताएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २९ गते १४:५५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपाका संयोजक एवम पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुराना नेता र पुराना पार्टी सबै उस्तै हुन् भन्ने भाष्य सही नभएको बताएका छन्।
  • प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग दह्रो सहकार्य गरेको र ठूला माफियाविरुद्ध कारबाही गरेको उल्लेख गरे।
  • प्रचण्डले पुराना र नयाँको भाष्यले विभाजन मात्र खडा गर्ने र सही र गलतको बहसले नयाँ एकताको आधार बनाउने बताए।

२९ वैशाख, काठमाडौं । नेकपाका संयोजक एवम पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुराना नेता र पुराना पार्टी सबै उस्तै हुन् भन्ने भाष्य सही नभएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले पुराना नेता र पुराना पार्टीका नाममा गलत भाष्य बनेको बताएका हुन् ।

‘पुराना नेता र पुराना पार्टीका नाममा बनेको एउटा गलत भाष्य छ, सबै उस्तै हुन् । र, त्यसमा प्रचण्डलाई पनि घिसार्न खोजिन्छ । त्यही हो त सत्य ? होइन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हकमा त त्यो झन् हुँदै होइन । अघिल्लो संसदमा मैले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि र प्रमुख विपक्षी दलको नेताका रूपमा पनि रास्वपासँग दह्रो सहकार्य गरेँ । दह्रो सहकार्य ।’

प्रचण्डले त्यसबेला सुशासन, सेवा प्रवाह सरलीकरण, मेरिटोक्रेसी, ललिता निवास जग्गा फिर्ता, भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान र ठूला माफियाविरुद्धको कारबाही गरेको उल्लेख गरे ।

प्रचण्डले पुराना र नयाँको भाष्य दार्शनिक, राजनीतिक र समाजशास्त्रीय दृष्टिले गलत भएको बताए । ‘सवाल पुराना र नयाँको होइन, सवाल सही र गलतको हो । पुराना र नयाँ भाष्यले परिवार, समाज र राजनीतिमा विभाजनको आधार मात्र खडा गर्दछ,’ उनले भने, ‘सही र गलतको बहसले गति, रुपान्तरणसहितको नयाँ एकताको आधार खडा गर्दछ।’

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

