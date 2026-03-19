कैलाली र अछाममा दुई जना मृत भेटिए

२१ जेठ, धनगढी । कैलाली र अछाममा दुई जना मृत अवस्थामा फेला परेका छन् ।
कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–२ राजीपुरमा बस्ने ५५ वर्षीय लालबहादुर ठकुल्ला बुधबार आफ्नै घर नजिक रहेको नालामा मृत भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यस्तै अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–९ भानाकोटमा पनि शव फेला परेको छ । दैलेखको जैखोला जाने झोलुङ्गे पुल नजिक कर्णाली नदी किनारमा नाम, थर र वतन नखुलेका पुरुषको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
घटनाबारे आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
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