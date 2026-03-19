+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

वासिङ्टनमा शान्तिवार्ता, खाडीमा मिसाइल र ड्रोनको वर्षा

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारअनुसार दुवै पक्ष यो युद्ध अन्त्य गर्न खोजिरहेका देखिन्छन् । तर, यो सम्झौता सफल हुनेमा भने अझै सन्देह छ ।

0Comments
Shares
कञ्चन कञ्चन
२०८३ जेठ २० गते २०:१०

२० जेठ, काठमाडौं ।  पछिल्ला दुई दिनयता लेबनान र इजरायलका प्रतिनिधिहरू बीच वासिङ्टन डीसीस्थित अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा वार्ता भइरहेको छ । इजरायल र लेबनानबीच जारी युद्धलाई विराम लगाउने उद्देश्यले यो वार्ता भइरहेको हो ।

लेबनानी वार्ताकारहरूले यस वार्ताले आफ्नो देशमा भइरहेको आक्रमणको अन्त्य गर्ने आशा राखेका छन् ।

पछिल्लो समय इजरायलले लेबनानमाथिको सन् २००० यताकै तीव्र आक्रमण गरिरहेको छ । हिजबुल्लाहले पनि इजरायलमाथि आक्रमण जारी राखेको छ । लेबनानी स्रोतका अनुसार, मार्च २ यता मात्रै इजरायली आक्रमणबाट लेबनानमा ३ हजार ४६८ जनाको ज्यान गइसकेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारअनुसार दुवै पक्ष यो युद्ध अन्त्य गर्न खोजिरहेका देखिन्छन् । तर, यो सम्झौता सफल हुनेमा भने अझै सन्देह छ ।

पछिल्लो वार्ता चलिरहँदा पनि इजरायलले लेबनानमा आक्रमण गरिरहेको थियो । जसले वार्ता सफल नहुने शंकालाई मलजल गरेको छ ।

सन् २०२४ मा अमेरिका र फ्रान्सको मध्यस्थतामा इजरायल र लेबनानबीच वार्ता भएको थियो । २७ नोभेम्बरमा ६० दिनको युद्धविराम सम्झौता पनि भयो ।

सम्झौताअनुसार इजरायली सेना दक्षिणी लेबनानबाट हट्नुपर्ने र हिजबुल्लाह लिटानी नदी उत्तर पुग्नुपर्ने सर्त थियो । तर, सन् २०२६ मा हिजबुल्लाहको पुन: आक्रमण र इजरायलको कडा जवाफी कारबाहीका कारण यो सम्झौता पूर्ण रूपमा भत्कियो ।

यसअघि पनि यस्ता वार्ता भएका थिए । जुन असफल हुँदैआइरहेका छन् ।

इजरायल र लेबनानका सर्त

लेबनान सरकार पूर्ण रूपमा युद्धविरामको कोसिसमा छ । तर, वार्ता सुरु भइरहँदा उसको भूमिमा इजरायली सेनाले मिसाइल र ड्रोन खसालीरहेको छ ।

इजरायलले लेबनानको सरकारबाट हिजबुल्लाहलाई नि:शस्त्र पार्ने विश्वस्त आधार खोजिरहेको छ ।

लेबनान त्यसमा सहमत छ । तर, त्यसअघि आफ्नो दक्षिणी भूभागबाट इजरायली सेनालाई फिर्ता गराउन प्रयास गरिरहेको छ । सेना फिर्ता भए १२ लाख भन्दा बढी विस्थापित मानिस आफ्नो घर फर्कन पाउने उसको बुझाइ छ ।

त्यसपछि मात्र हिजबुल्लाहलाई नि:शस्त्रीकरण गर्ने र इजरायली आक्रमणबाट ध्वस्त भएका क्षेत्रहरूको पुनर्निर्माण गर्ने बाटो खोज्न सुरु गर्नसक्ने लेबनानको भनाइ छ ।

यसअघि अप्रिल महिनामा अमेरिकाका लागि इजरायल र लेबनानका राजदूतहरूबीच प्रारम्भिक भेटवार्ता भएको थियो । त्यसपछि मे महिनामा दुवै पक्षका ठूला प्रतिनिधिमण्डल सम्मिलित दोस्रो चरणको वार्ता भएको थियो ।

पछिल्लो समय शुक्रबार मात्रै लेबनानी र इजरायली सैन्य प्रतिनिधिहरू बीच एउटा बैठक भएको थियो ।

यी भेटवार्ताहरू लेबनानको सरकार र इजरायलबीच भइरहेको छ । इजरायलसँग युद्ध लडिरहेको इरान समर्थित हिजबुल्लाहको भने सहभागिता छैन ।

इजरायलकै भनाइ अनुसार हिजबुल्लाह नि:शस्त्र भएको हेर्न चाहने कुरामा दुवै पक्षबीच साझा सहमति बनिसकेको छ । केही इजरायली अधिकारीहरूले चाँडै नै दुई देशबीच व्यापार सम्झौता र पर्यटकहरूको आदानप्रदान हुनसक्ने सम्भावना पनि औँल्याएका छन् ।

तर, लेबनानले भने दुई देशबीच सन् १९४९ मा भएको युद्धविराम सम्झौता (आर्मिस्टिस एग्रिमेन्ट) को नजिक रहेर सहमति खोज्न चाहेको बताएको छ ।

लेबनानले पछिल्लो वार्तामा सन् २०२४ को युद्धविराम सम्झौतापछि भएका इजरायली हमलाबाट भएको क्षतिको विवरण नै प्रस्तुत गरेको छ । लेबनानले इजरायलद्वारा ध्वस्त पारिएका वा भत्काइएका घरहरू स्पष्ट देखिने विस्तृत नक्सा नै वार्तामा राखेको छ ।

इरानसँग जोडिएको द्वन्द्व

इजरायल र लेबनानको यो द्वन्द्वलाई अमेरिका–इरान द्वन्द्वबाट हटाएर भने हेर्न सकिँदैन ।

फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलको सैन्य हमलामा इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनी मारिएका थिए । खामेनीको हत्या भएको दुई दिनपछि नै हिजबुल्लाहले युद्धविराम भंग गरेर इजरायलतर्फ छ वटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो ।

हिजबुल्लालाई इरानको सबैभन्दा बलियो ‘प्रोक्सी’ नै मानिन्छ । हिजबुल्लाहको त्यो हमलापछि इजरायलले फेरि लेबनानमाथि हमला थालेको थियो । इजरायली सेना दक्षिणी लेबनानमा आफैँले बनाएको बफर जोन लिटानी नदी पार गरेर जाहरानी नदीतर्फ अघि बढेको थियो ।

उता इरानले अमेरिकासँगको पछिल्लो वार्ताहरूमा लेबनानको विषयलाई आफ्नो सर्तकै रूपमा अघि सार्दैआएको छ ।

इरान पनि चुप छैन

उता इजरायल र लेबनानबीच वासिङ्टनमा वार्ता चलिरहँदा इरानले कुवेत र बहराइनलाई लक्षित गरी गरेको ड्रोन तथा मिसाइल आक्रमण गरेको छ । इरानको इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कर्प्स (आईआरजीसी)ले मंगलबार रातभर खाडी क्षेत्रमा आक्रमण गरेको समाचार छन् ।

उक्त आक्रमणमा कुवेतमा एकजनाको ज्यान गएको छ भने सयौं घाइते भएका समाचारमा आएका छन् ।

जसको प्रतिकारमा अमेरिकी सेनाले केसमु टापु (केसम आइल्यान्ड) मा रहेको आईआरजीसीको सञ्चार टावरमा हमला गरेको छ ।

उता आईआरजीसीको हमलाको यूएई, साउदी अरब, कतार, ओमान र जोर्डनजस्ता देशले कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन् । यूएईले कुवेतमाथि भएको हमलालाई ‘आतंकवादी कार्य’ को संज्ञा दिएको छ ।

मिसाइल र ड्रोनको वर्षा वासिङ्टनमा शान्तिवार्ता
लेखक
कञ्चन

कञ्चन अनलाइनखबरमा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

६० दिनमा सुकुमवासी प्रमाणीकरणको आश्वासन, ६७ दिनपछि भूमि समिति

६० दिनमा सुकुमवासी प्रमाणीकरणको आश्वासन, ६७ दिनपछि भूमि समिति
बिटुमिन आयातमा अधिकतम भन्सार छुट, बहुमूल्य धातु तथा गहनामा १५ प्रतिशत भन्सार 

बिटुमिन आयातमा अधिकतम भन्सार छुट, बहुमूल्य धातु तथा गहनामा १५ प्रतिशत भन्सार 
आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन

आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन
रमा तिवारी हत्या प्रकरण : कन्टेन्ट क्रिएटरले दु:ख दिएपछि प्रहरीको विज्ञप्ति

रमा तिवारी हत्या प्रकरण : कन्टेन्ट क्रिएटरले दु:ख दिएपछि प्रहरीको विज्ञप्ति
राष्ट्रिय सभामा रह्यो विधेयक पास हुनै नसकेको नयाँ रेकर्ड

राष्ट्रिय सभामा रह्यो विधेयक पास हुनै नसकेको नयाँ रेकर्ड
राज्यले खेलमा भविष्य छ भन्ने भावना जागृत गर्नुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल

राज्यले खेलमा भविष्य छ भन्ने भावना जागृत गर्नुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन

आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन
विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन

विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन
द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?

द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?
एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?

एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?
‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’
सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?

सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?
निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories
आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories
काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories
सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित