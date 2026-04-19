News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कैलालीको कलौरी गाउँपालिका–२ मा फेला परेको शंकास्पद वस्तुलाई नेपाली सेनाको देवीदल गणको डिस्पोजल टोलीले सुरक्षित रूपमा डिस्पोज गरेको छ।
२५ जेठ, काठमाडौं । कैलालीमा शंकास्पद वस्तु फेला परेको छ ।
कैलालीको कलौरी गाउँपालिका–२ मा स्थानीयले नाली खन्ने क्रममा शंकास्पद वस्तु फेला पारेका हुन् ।
उक्त शंकास्पद वस्तु नेपाली सेनाको देवीदल गणबाट खटिएको बम डिस्पोजल टोलीले सुरक्षितसाथ डिस्पोज गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4