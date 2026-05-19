+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ

मैले श्रीमती ईश्वरीलाई पछाडिबाट समाएर हातले अँगालो मारे जस्तो गरी नियन्त्रणमा लिएँ । साथमा बोकेको धारिलो चक्कुले उनको घाँटी रेटी सोही स्थानमा मरिन् भनेर छाडी त्यहाँबाट हिँड्दै गाडी भएको ठाउँमा गएँ ।

0Comments
Shares
नारायण अधिकारी नारायण अधिकारी
२०८३ असार १८ गते १४:४२

१८ असार, काठमाडौं । श्रीमती हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका नेपाली ब्रो भनेर चिनिने कुमार थापा अहिले पनि प्रहरी हिरासतमै छन् ।

नेपाली सेनाको सुवेदार पदमा कार्यरत श्रीमती ईश्वरी भुजेलको हत्या गरेपछि प्रहरीले नेपाली ब्रोलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

त्यसपछि यो प्रकरणमा नुवाकोट घर भएका ३८ वर्षीय नेपाली ब्रोसहित उनकी प्रेमिका जुम्ला घर भएकी २५ वर्षीया प्रतीक्षा आचार्य, नेपाली ब्रोका भाइ विक्रम थापा मगर र साथी पुजन थापा क्षेत्री पक्राउ परे ।

अहिले तीनै जनाविरुद्धको अनुसन्धान सकेर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । नेपाली ब्रोलाई श्रीमती हत्याको कसुरमा मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा १७७ को उपदफा १ विपरीतको कसुर र प्रेमिका आचार्य, विक्रम थापा मगर र पुजनलाई भने दफा १७७ को उपदफा १ विपरीतको कसुर गर्न दुरुत्साहन गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश महेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासमा यो मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ । प्रतिवादीको बयान लिने र त्यसपछि थुनछेक बहसपछि पुुर्पक्षमा थुनामा पठाउने तथा साधारण तारेख तथा धरौटीमा रिहा गर्नेमध्ये एक आदेश आउने छ ।

प्रहरीको अनुसन्धान अनुसार विवाहेत्तर सम्बन्धदेखि लामो समयदेखिको पारिवारिक कलहका कारण हत्या भएको देखिएको छ । नेपालीमा सेनामा जागिर खाएका बेला नै प्रेम सम्बन्ध बसेर विवाह गरेको र त्यसपछि विभिन्न उतारचढाव भएको, मुद्दा–मामिला भएको र विवाहेत्तर सम्बन्धले थप समस्या खडा गरेपछि हत्यासम्म पुगेको प्रहरीको भनाइ छ । जुन कुरा प्रतिवादीहरूले स्वीकारसमेत गरेका छन् ।

नेपाली ब्रोको बयान : रिसले चुर भएपछि घाँटी रेटेर हत्या गरेको हुँ

म २०६२ सालतिर नेपाली सेनाको अन्य दर्जा पदमा भर्ती भएको थिएँ । ६ महिनाको आधारभूत तालिमपछि सिंहदरबारस्थित ब्याण्ड गुल्ममा बिगुल तालिम गर्ने बेलामा निज ईश्वरी भुजेलसँग चिनजान भएको थियो ।

प्रेम बसेपछि मैले ईश्वरीसँग प्रेम विवाह गरेको थिएँ । विवाह गर्नुपूर्व नै ईश्वरी एक वर्षजति अरू कोहीसँग लिभिङ टुगेदरमा बसेको कुरा सुनेको थिएँ । त्यसपछि म तनावमा परेँ । ६ नं बाहिनी अड्डा बैरेनी धादिङमा सरुवा मिलाई गएको थिएँ । धेरै कुरा सुने पनि मैले चासो दिइनँ । ६/७ वर्ष जागिर खाएपछि उपदान लिएर मैले जागिर छाडेँ । उपदानको पैसा र आफूसँग भएको पैसाले काठमाडौंको पैयुँटारमा घडेरी किनी श्रीमती ईश्वरीको नाममा पास गरेँ ।

जेठो छोरा जन्मिसकेपछि १०/१२ वर्ष पहिले रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न देश गई ५ वर्ष पहिले नेपाल आएँ । त्यसपछि कान्छो छोराको जन्म भयो ।

नेपाल आएपछि रेस्लिङ खेल्नुका साथै सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा नेपाली ब्रोको नामले भाइरल हुन थालेँ । टिकटकमार्फत नै थुप्रै केटीहरूसँग चिनजान, भेटघाट भयो । भ्युज बढाउनका लागि केटीहरूसँगका भिडियो पनि हालेँ । यो काम श्रीमतीलाई मन परेन छ । उनले मलाई अनेक शंका–उपशंका गर्न थालेपछि हामीबीच मनमुटाव, वादविवाद एवं पारिवारिक कलह सुरु भयो । कलह भए पनि मिल्दै बस्दै आएका थियौं ।

श्रीमतीले मिसनमा गएर ल्याएको पैसा र मैले सामाजिक सञ्जाल र विज्ञापनमार्फत कमाएको पैसाले पैयँुटारमा घर बनाएका थियौं । यहीबीचमा फेरि श्रीमतीको कसैसँग गलत सम्बन्ध रहेको सुनेँ । त्यसपछि मैले पनि श्रीमतीलाई विभिन्न शंका गर्न थालेँ ।

हामीबीच मनमुटाव बढ्दै गयो । करिब २ वर्ष पहिले प्रतीक्षा आचार्यसँग टिकटकमार्फत नै  चिनजान भएको थियो । त्यसपछि मैले प्रतीक्षालाई मेरो रेस्लिङ खेलको इभेन्ट म्यानेजरको रूपमा नियुक्त गरेँ । बिस्तारै प्रतीक्षा र मबीच प्रेम बस्यो । घुमाघाम गर्न जानेदेखि रातको समयमा पनि सँगै बस्ने काम भयो । शारीरिक सम्बन्ध पनि भयो ।

२०८२ को जेठ, असारतिर मेरो गर्लफ्रेन्ड भन्दै प्रतीक्षासँग टिकटक बनाएर हालेँ । त्यसपछि श्रीमती ईश्वरीले प्रहरी वृत्त बालाजुमा उजुरी दिइन् । मिलापत्र गरेर छुट्यौं । प्रतीक्षासँग सम्बन्ध थाहा पाएर करिब २ महिना पहिले श्रीमती ईश्वरीले मलाई मान्छे लगाएर कोठामै कुटपिट गरिन् ।

मैले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उजुरी दिएँ । त्यसपछि अब उप्रान्त मैले प्रतीक्षा आचार्यसँग भेटघाट नगर्ने, कुनै सम्बन्ध नराख्ने भनी मिलापत्र भयो । साथै घरको भुईँ तलाको फ्ल्याटमा म बस्ने र माथिल्लो फ्ल्याटमा श्रीमती ईश्वरी र बच्चाहरू बस्ने सहमति भयो । हामबीच बोलचाल नै बन्दको अवस्था भयो ।

प्रतीक्षा र मबीच भने भेटघाट जारी रह्यो । मेरो आमा बिरामी हुँदा पनि हामी सँगै नुवाकोट गएका थियौं । यो कुरा थाहा पाएपछि श्रीमती ईश्वरीले प्रहरी वृत्त बालाजुमा मविरुद्ध वैवाहिक बलात्कारको उजुरी हालिन् । पक्राउ परेर अदालतले ५० हजार धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि म छुटेँ । यो मुद्दा विचाराधीन नै छ ।

वैवाहिक बलात्कारको उजुरीपछि हामीबीच सम्बन्ध झनै नराम्रो भयो । अदालतमा बकपत्रको काम भएकाले पेसीको बेला होस्टाइल भइदेऊ, मुद्दा मिलाउँ, अब मिलौं भन्दै मैले पटकपटक भनेँ । तर श्रीमतीले मानिनन् ।

मुद्दा मिलापत्र होस् भनेर एक महिनादेखि मैले प्रतीक्षासँग पनि भेटेको थिइन । तर हामीबीच फोनमा कुराकानी हुन्थ्यो । गत जेठ २२ गते श्रीमती बलात्कार मुद्दाको पेसी थियो । मुद्दा मिलापत्रका लागि ईश्वरीलाई भेटी कुरा गर्न खोजेँ ।

उनी कार्यरत सैनिक ब्यान्ड गुल्म नारायणहिटी गएँ । गेटमा ड्युटी रहेका सिपाहीले भित्रै जान भने । गाडीमा चक्कु बोकेर गएकाले म सैनिक ब्यारेकभित्र छिरिनँ । फोनमा कुरा गरौं भने फोन नै उठाउन छाडेकी थिइन् । त्यसपछि म अदालत गएँ । १२ बजेतिर श्रीमती ईश्वरी पनि अदालत आइन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

नेपाली ब्रो : घरेलु हिंसादेखि वैवाहिक बलात्कारसम्मका उजुरी, अहिले श्रीमतीको हत्या

अदालतको काम सकिएपछि बालाजुमा रिकन्डिसन चलाएका साथी पुजनकोमा गएँ । मलाई कीर्तिपुरको खेलकुद कार्यक्रममा अथिति बनाएकाले त्यहाँ पुगेँ । फर्केर फेरि पुजनकैमा आएँ ।

त्यहाँबाट मैले कार चलाएर पुजन, म र सुमन थापासहित मुड्खु गयौं । खाजा खायौं । फर्केर पुजनकै रिकन्डिसनमा आयौं । जिम जान खोज्दा ढिला भइसकेको रहेछ । त्यसपछि म सिधैं घर गएँ ।

घरमा काम गर्ने केटीलाई ईश्वरी म्याम खै भनेर सोध्दा बोलिनन् । पछि कान्छो छोरालाई डुलाउँछु भनेर भित्र छिर्न खोज्दा ढोका खोलिनन् । अनि काम गर्ने केटीसँग विवाद भयो । उनले मलाई रेप केसमा पर्लास् भनिन् । मलाई साह्रै रिस उठ्यो ।

यो कुरा जेठा छोराले थाहा पाएर मलाई फोन गरी तुरुन्त घरर छोड्, आमाको घर हो, त्यो घरमा किन गएको भन्दै नराम्रो बोल्यो । त्यसपछि मलाई झन् रिस उठ्यो ।

म तनावमा थिएँ । कार लिएर ठमेल जान्छु भनी निस्कें । रिसको सुरमा ठमेलतर्फ जाने क्रममा पैयुँटार–बस्नेतटार सडकखण्ड हुँदै आउने क्रममा पैयुँटारको उकालोमा पुगेको बेलामा गाडीको स्पिड कम तथा लाइट डिम भयो ।

विपरीत दिशाबाट मेरी श्रीमती ईश्वरी स्कुटर चलाएर आउँदै गरेकी रहिछन् । मैले स्कुटर देखेर चिनें । म गाडीबाट झरेर मैले सधैं गाडीमा बोक्ने बटनवाला धारिलो चक्कु निकाली गोजीमा राखी श्रीमती ईश्वरीको पिछा गर्दै गएँ ।

बाटोको अन्तिमतिर घर भएकाले बाटो त्यहाँसम्म मात्रै रहेछ । ईश्वरीले स्कुटर रोकी घरको वालतर्फ गएकोमा मैले पछाडि गोजीबाट चक्कु निकालेर हातमा समात्न खोज्दा निज श्रीमती ईश्वरी भुजेलले प्रतिकार गर्न खोजिन् । त्यसपछि मैले निजलाई पछाडिबाट समाई हातले अँगालो मारे जस्तो गरी नियन्त्रणमा लिएँ । साथमा बोकेको धारिलो चक्कुले निज श्रीमती ईश्वरी भुजेलको घाँटी रेटी सोही स्थानमा मरिन् भनी छाडी त्यहाँबाट हिँड्दै गाडी भएको ठाउँमा गएँ ।

वारदातमा प्रयोग गरेको चक्कु गाडी रोकेको ठाउँ नजिकै बाटो छेउमा फालेँ । आफ्नो कार चलाई बालाजुतर्फ आएँ । गाडीलाई बालाजु चमातीस्थित सडक छेउमा छाडी प्रहरी कार्यालयतर्फ आउने क्रममा पक्राउ परेको हुँ ।

अपराध नेपाल प्रहरी नेपाली ब्रो
लेखक
नारायण अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका लागि सुरक्षा, अपराध विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

महिलाको अश्लील तस्वीर सार्वजनिक गरिदिने भन्दै ब्ल्याकमेलिङ गर्ने युवक पक्राउ

महिलाको अश्लील तस्वीर सार्वजनिक गरिदिने भन्दै ब्ल्याकमेलिङ गर्ने युवक पक्राउ
छिमेकीको हत्या आरोपमा एक युवक पक्राउ

छिमेकीको हत्या आरोपमा एक युवक पक्राउ
बुहारीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा ससुरा पक्राउ

बुहारीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा ससुरा पक्राउ
बाँकेबाट समातिए ‘टाइगर’, प्रयोग गर्थे मलेसिया बस्ने युवकको सिम कार्ड

बाँकेबाट समातिए ‘टाइगर’, प्रयोग गर्थे मलेसिया बस्ने युवकको सिम कार्ड
कारागारबाट फरार कैदी पक्राउ

कारागारबाट फरार कैदी पक्राउ
काठमाडौंमा युवकमाथि खुकुरी प्रहार, १० दिन बित्दा पनि प्रहरीले पहिचान गर्न सकेन अभियुक्त

काठमाडौंमा युवकमाथि खुकुरी प्रहार, १० दिन बित्दा पनि प्रहरीले पहिचान गर्न सकेन अभियुक्त

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ

श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ
‘सिस्टम’ पर्खिरहेको सार्वजनिक यातायात

‘सिस्टम’ पर्खिरहेको सार्वजनिक यातायात
जेब्राक्रसमै गइरहेको छ पैदल यात्रुको ज्यान, जरिबानामा केन्द्रित छ सरकारको ध्यान

जेब्राक्रसमै गइरहेको छ पैदल यात्रुको ज्यान, जरिबानामा केन्द्रित छ सरकारको ध्यान
राज्य बलियो भयो कि बालेन मात्रै ?

राज्य बलियो भयो कि बालेन मात्रै ?
सुस्ता जोगाउन छातीमा गोली थापेका खान नागरिकता माग्दै माइतीघरमा

सुस्ता जोगाउन छातीमा गोली थापेका खान नागरिकता माग्दै माइतीघरमा
सुशासनकै गाडीले कतै लेन त मिचेन ?

सुशासनकै गाडीले कतै लेन त मिचेन ?
सडकले निलेका जिन्दगीहरू

सडकले निलेका जिन्दगीहरू

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

6 Stories
प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

8 Stories
असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

9 Stories
स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

8 Stories
६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित