काठमाडौंमा युवकमाथि खुकुरी प्रहार, १० दिन बित्दा पनि प्रहरीले पाएन सुइँको

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- काठमाडौंको सामाखुसीस्थित सडकमा टोपजंग वलीमाथि खुकुरी प्रहार भएको १० दिन बितिसक्दा पनि प्रहरीले हालसम्म अभियुक्तको पहिचान गर्न सकेको छैन।
- गत ४ असारमा मोटरसाइकलमा आएका एक व्यक्तिले २२ वर्षीय वलीमाथि अन्धाधुन्दा प्रहार गर्दा उनी टाउको र पाखुरामा गम्भीर घाइते भएका छन्।
- ग्रिन सिटी अस्पतालमा उपचाररत वलीका आफन्तले प्रहरीले घटनालाई गम्भीर रुपमा नलिएको गुनासो गरेका छन् भने प्रहरीले अनुसन्धान जारी रहेको बताएको छ।
१५ असार, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–२३ सामाखुसी टाउनप्लानिङ नजिक आत्मज्ञान अगाडिको सडकमा युवकमाथि खुकुरी प्रहार भएको १० दिन बित्दा पनि प्रहरीले अभियुक्तको पहिचानसम्म गर्न सकेको छैन ।
४ असारको संसाँझै सडकमै पश्चिम रुकुमको बाफिकोट गाउँपालिका–४ घर भइ काठमाडौं छाउनी बस्ने २२ वर्षीय टोपजंग वलीमाथि खुकुरी आक्रमण भएको थियो ।
टाउको र पाखुरामा खुकुरी आक्रमण हुँदा उनी गम्भीर घाइते भएका थिए । नम्बर नखुलेको मोटरसाइकलमा आएका एक पुरुषले वलीमाथि आक्रमण गरेका थिए । सो क्रममा टाउकाको बाँया भाग पाखुरामा गम्भीर चोट लागेको थियो ।
आक्रमणबाट भुइँमै ढलेर उनी छटपटाएका थिए । त्यसपछि स्थानीयले खबर गरेपछि प्रहरी घटनास्थल पुगेको थियो । उनको अहिले पनि ग्रिन सिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
टाउकोमा रगत जमेको भन्दै उनको अपरेशन समेत भएको थियो । प्रहरीले अहिलेसम्म उक्त आक्रमण कसले, के उदेश्यले गर्यो भन्ने केही पत्तो लगाउन सकेको छैन ।
यता पीडितका आफन्तले भने प्रहरीले घटनालाई गम्भीर रुपमा नलिएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
‘आक्रमणकारीले मर्यो भनेरै फालेको थियो । धारिलो हतियारले अन्धाधुन्दा आक्रमण गरेर फरार भयो । तर १० दिन बित्दा पनि अभियुक्तलाई पहिचान गरी प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन,’ पीडित आफन्त भन्छन् ।
अहिलेसम्मको अनुसन्धानअनुसार मोटरसाइकल खरिद गर्न भन्दै २ असारमा सम्पर्क गरेकोसम्म पत्ता लागेको छ । त्यो भन्दा बढी प्रगति भएको छैन ।
यता अपराध अनुसन्धान कार्यालयले भने अनुसन्धान भइरहेको मात्रै बताएको छ ।
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