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धनगढीमा तीन दिनदेखि बेपत्ता बालक मृत फेला, हत्याको आशंका

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १२ गते १९:०२

१२ असार, धनगढी । धनगढीमा तीन दिनदेखि बेपत्ता बालक जंगलमा मृत अवस्थामा भेटिएका छन् ।

बुधबार साँझदेखि बेपत्ता धनगढी उपमहानगरपालिका–१७ को उत्तरखैरेनी मुक्त कमैया शिविर बस्ने १० वर्षीया तनुज चौधरी शुक्रबार दिउँसो स्थानीय जंगलमा मृत भेटिएका हुन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयकाअनुसार प्रहरी र स्थानीयले खोज्न क्रममा बालक जंगलमा मृत भेटिएका हुन् ।

उनले चढ्दै आएको साइकल समेत शव नजिकै फेला परेको छ । उनको शव भेटिएको स्थानमा रगत लत्तपतिएका ढुंगा पनि भेटिएका छन् । बालकको शव आधा सडेको अवस्थामा रहेको छ ।

प्रहरीले बालक मृत भेटिएको घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले घटनास्थल सिल गरेर घटनास्थल कार्य गरिरहेको छ ।

मृतक चौधरी उर्मा बोर्डिङ स्कुलमा दुई कक्षामा अध्ययन गदर्थे । उनको हत्या भएको आशंकामा अनुसन्धान थालिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

अपराध नेपाल प्रहरी बालक मृत फेला
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