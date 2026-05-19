धनगढीमा तीन दिनदेखि बेपत्ता बालक मृत फेला, हत्याको आशंका

१२ असार, धनगढी । धनगढीमा तीन दिनदेखि बेपत्ता बालक जंगलमा मृत अवस्थामा भेटिएका छन् ।
बुधबार साँझदेखि बेपत्ता धनगढी उपमहानगरपालिका–१७ को उत्तरखैरेनी मुक्त कमैया शिविर बस्ने १० वर्षीया तनुज चौधरी शुक्रबार दिउँसो स्थानीय जंगलमा मृत भेटिएका हुन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयकाअनुसार प्रहरी र स्थानीयले खोज्न क्रममा बालक जंगलमा मृत भेटिएका हुन् ।
उनले चढ्दै आएको साइकल समेत शव नजिकै फेला परेको छ । उनको शव भेटिएको स्थानमा रगत लत्तपतिएका ढुंगा पनि भेटिएका छन् । बालकको शव आधा सडेको अवस्थामा रहेको छ ।
प्रहरीले बालक मृत भेटिएको घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले घटनास्थल सिल गरेर घटनास्थल कार्य गरिरहेको छ ।
मृतक चौधरी उर्मा बोर्डिङ स्कुलमा दुई कक्षामा अध्ययन गदर्थे । उनको हत्या भएको आशंकामा अनुसन्धान थालिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
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