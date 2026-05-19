सामाजिक सञ्जालमार्फत महिलाको चरित्र हत्या गर्ने युवक पक्राउ

१० असार, काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमार्फत महिलाको चरित्र हत्या गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा रौतहट घर भइ काठमाडौं चन्द्रागिरी बस्ने १९ वर्षीय विज्ञान राज शर्मा तिमलसिना छन् । उनलाई प्रहरीको केन्द्रीइ साइबर ब्यूरोको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
उनले एक महिलाको नग्न भिडियो डिस्कर्ड र टेलिग्राममा पोस्ट गरेको प्रहरीले बताएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ४ दिनको म्याद लिएर उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
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