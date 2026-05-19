लागुऔषधसहित ३१ जना पक्राउ

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- नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशका विभिन्न स्थानबाट लागुऔषधसहित ३१ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
- प्रहरीले बर्दिया, सुनसरी, झापा, ललितपुर, सिरहा र काठमाडौँसहितका जिल्लाहरूबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।
- पक्राउ परेकाहरूको साथबाट खैरो हेरोइन, गाँजा र चिकित्सकको सिफारिशमा मात्र पाइने विभिन्न औषधिहरू बरामद गरिएको छ ।
३१ जेठ, काठमाडौँ । नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशका विभिन्न स्थानबाट लागुऔषधसहित ३१ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षका अनुसार बर्दिया र सुनसरीबाट पाँच/पाँच, झापा र ललितपुरबाट चार/चार, सिरहा र काठमाडौँबाट तीन/तीन, कास्कीबाट दुई, धनुषा, नुवाकोट, पर्सा, सुर्खेत र बाँकेबाट एक/एक जना पक्राउ परेका हुन् ।
प्रहरीले उनीहरुका साथबाट खैरो हेरोइन र गाँजा तथा चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र खरिद गर्न पाइने औषधि बुप्रेनोर्फिन, फेनारगन, डाइजेपाम र ट्रामाडोल बरामद गरेको छ । रासस
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