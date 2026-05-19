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अमेरिका र क्यानडाका विभिन्न राज्यमा छुट्टै देश माग गर्दै पृथकतावादी आन्दोलन तीव्र

संयुक्त राज्य अमेरिकाका केही राज्यहरू र क्यानडामा केन्द्र सरकारबाट अलग हुने पृथकतावादी भावना तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ३१ गते १३:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकाको वासिङ्टन र ओरेगन राज्यलाई अलग बनाई सन् २०२८ सम्ममा ‘क्यास्केडिया’ नामक स्वतन्त्र देश स्थापना गर्न जनमत सङ्ग्रहको तयारी भइरहेको छ ।
  • अमेरिकाकै टेक्सस र क्यालिफोर्निया राज्यमा पनि स्वतन्त्रताको पक्षमा कार्यकर्ताहरूले सक्रिय रूपमा आवाज उठाइरहेका छन् ।
  • क्यानडाको अल्बर्टा प्रान्तका बासिन्दाहरूले आगामी अक्टोबर महिनामा केन्द्र सरकारबाट अलग हुने विषयमा मतदान गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

३१ जेठ, काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाका केही राज्यहरू र क्यानडामा केन्द्र सरकारबाट अलग हुने पृथकतावादी भावना तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। ‘द न्यूयोर्क टाइम्स’ ले प्रकाशित गरेको एक रिपोर्ट अनुसार, विभिन्न क्षेत्रमा स्वतन्त्र राष्ट्र स्थापनाका लागि तयारीहरू सुरु भएका छन्।

सिएटल सहरमा रहेको ‘क्यास्केडिया डेमोक्रेटिक एक्सन’ नामक सङ्गठनले अमेरिकाको वासिङ्टन र ओरेगन राज्यमा जनमत सङ्ग्रहको तयारी गरिरहेको छ। उनीहरूले सन् २०२८ सम्ममा केन्द्र सरकारसँगको सम्बन्धमा सुधार नआएमा अमेरिकाबाट अलग भई ‘क्यास्केडिया’ नामक स्वतन्त्र देश स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेका छन्।

यसैगरी अमेरिकाकै टेक्सस र क्यालिफोर्निया राज्यका कार्यकर्ताहरूले पनि स्वतन्त्रताको पक्षमा सक्रिय रूपमा आवाज उठाइरहेका छन्। अमेरिकामा मात्र नभएर यो लहर क्यानडामा पनि देखिएको छ। क्यानडाको अल्बर्टा प्रान्तका बासिन्दाहरूले आगामी अक्टोबर महिनामा क्यानडाबाट अलग हुने विषयमा भोटिङ गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।

अमेरिका क्यानडा
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