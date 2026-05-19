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ललितपुरबाट लागुऔषधसहित ४ जना पक्राउ

उनीहरूको साथबाट २१ ग्राम खैरो हेराइन बरामद भएको प्रहरीले बताएको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २५ गते १७:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ललितपुर प्रहरीले २१ ग्राम लागूऔषध खैरो हेरोइनसहित चार जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
  • पक्राउ पर्नेमा सर्लाहीका दिनेशकुमार बैठा, रुबी देवी, १५ वर्षीया किशोरी र सिरहाका इन्द्रजित कामती रहेका छन् ।

२५ जेठ, काठमाडौं । ललितपुरबाट लागुऔषध खैरो हेरोइनसहित चार जना पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेहरुमा सर्लाहीको गोडैता नगरपालिका–६ का ४० वर्षीय दिनेशकुमार बैठा, सिरहाको नरहा गाउँपालिका–१ का ४३ वर्षीय इन्द्रजित कामती, सर्लाहीको गोडैता–६ का ३५ वर्षीय रुबी देवी र सोही ठाउँकी एक १५ वर्षीया अनुराधा कुमारी छन् ।

उनीहरुलाई ललितपुर प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनीहरूको साथबाट २१ ग्राम खैरो हेराइन बरामद भएको प्रहरीले बताएको छ ।

अपराध
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