ध्रुव राठीको भिडियो हटाउन माग गरिएको निवेदनमा १५ दिनभित्र निर्णय गर्न निर्देशन

१९ असार, काठमाडौं । दिल्ली उच्च अदालतले शुक्रबार केन्द्र सरकारको शिकायत अपीलीय कमिटी (जीएसी) लाई १५ दिनभित्र यूट्युबर ध्रुव राठीको एउटा भिडियो हटाउने मागमाथि निर्णय लिन निर्देशन दिएको छ।
उक्त भिडियोमा भगवान राम, सीता र भगवान कृष्णले मासु र मदिरा सेवन गर्ने गरेको भनी कथित रूपमा दाबी गरिएको छ।
शिकायत अपीलीय कमिटी (जीएसी) केन्द्र सरकारद्वारा गठित एक निकाय हो, जसले सोसल मिडिया प्लेटफर्म र अन्य अनलाइन मध्यस्थकर्ताहरूद्वारा अनलाइन सामग्री वा एकाउन्टसँग सम्बन्धित उजुरीहरूमा गरिएका निर्णयहरू विरुद्ध परेका अपीलहरूको सुनुवाइ गर्दछ।
कानुनी मामिलाका समाचार तथा विश्लेषण गर्ने वेबसाइट ‘बार एन्ड बेन्च’ का अनुसार न्यायाधीश स्वर्णकान्ता शर्माले जीएसीलाई १५ दिनभित्र आफ्नो निर्णय गरेर त्यसको जानकारी अदालतलाई समेत दिन आदेश दिएकी छन्।
उनले अगाडि भनिन्, “यदि यस आदेशको अवज्ञा गरियो भने अदालतले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछ।”
अदालतले यो आदेश अधिवक्ता अमिता सचदेवाका तर्फबाट दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै दिएको हो। सचदेवाले ध्रुव राठीद्वारा २१ मार्च २०२६ मा यूट्यूबमा अपलोड गरिएको ‘क्यान हिन्दुज ईट बीफ: केरला स्टोरी २ एक्सपोज्ड’ शीर्षकको भिडियोमाथि आपत्ति जनाउँदै याचिका दायर गरेकी थिइन्।
उक्त भिडियोमा ध्रुव राठीले भगवान राम, माता सीता र भगवान कृष्ण जस्ता पूजनीय पात्रहरूका बारेमा मासु र मदिरा सेवन गर्ने गरेको गलत दाबी गरेको आरोप याचिकामा लगाइएको छ।
निवेदनका अनुसार यस कार्यले हिन्दू आस्थाको अपमान गरेको छ र करोडौँ श्रद्धालुहरूको धार्मिक भावनामा चोट पुर्याएको छ।
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