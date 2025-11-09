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कांग्रेस इतर पक्षको सम्पर्क कार्यालय सोमबार खुल्ने, त्यसै दिन राष्ट्रिय भेलाको निर्णय लिने

‘ती भेलाको निष्कर्षबाट अब हामी राष्ट्रिय भेला गर्दैछौं । असार २२ गते अथवा सोमबार बस्ने बैठकले राष्ट्रिय भेलाको मिति तय गर्नेछ ।’

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १९ गते १८:१०

१९ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षले काठमाडौंको चुनदेवीमा सोमबार सम्पर्क कार्यालय खोल्ने भएको छ । शुक्रबार निवर्तमान कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको गल्फुटारस्थित निवासमा बसेको नेताहरूको बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो ।

‘चुनदेवीमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना हुन्छ । १५ औं महाधिवेशनका सम्पूर्ण तयारीहरू, छलफलहरू, बैठकहरू त्यहीँबाट हुन्छन् । सम्पर्क, सम्बन्ध र संगठन बिस्तारका काम पनि सम्पर्क कार्यालयबाटै हुन्छन्,’ बैठकपछि नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले भने ।

प्रदेशमा गरिएका भेला पार्टीभित्र देखिएका अन्तर्कलह कसरी समाप्त गर्ने भन्ने विषयमा नै केन्द्रित रहेको उनले दाबी गरे । ‘गत निर्वाचनमा कांग्रेसको अकल्पनीय पराजय बेहोर्‍यौं । ती भेलाबाट त्यसको समीक्षा र पार्टीभित्रको एकतामा नै छलफल भयो,’ उनले भने, ‘ती भेलाको निष्कर्षबाट अब हामी राष्ट्रिय भेला गर्दैछौं । असार २२ गते अथवा सोमबार बस्ने बैठकले राष्ट्रिय भेलाको मिति तय गर्नेछ ।’

कांग्रेस इतर पक्ष नेपाली काँग्रेस
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