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‘क्लासिक’ बत्तीमा जगमगाएको न्यूरोड (तस्वीरहरू)

न्यूरोड क्षेत्रका ईन्द्रचोक, विशालबजार, बसन्तपुरजस्ता सम्पदा क्षेत्रमा महानगरले क्लासिक सडक बत्ती जडान गरेको हो ।

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विकास श्रेष्ठ विकास श्रेष्ठ
२०८३ असार १९ गते १९:५९

१९ असार, काठमाडौं । काठमाडौंको मुटु मानिने न्यूरोड क्षेत्रमा अब रात्रिकालीन समयमा यात्रा गर्दा कुनै युरोपियन सहरमा पसेजस्तो अनुभव हुनसक्छ । किनभने भर्खरै जडान गरिएका नयाँ सडक बत्तीले न्यूरोड जगमगाएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले सडकमा फुटपाथ फराकिलो पारेसँगै क्लासिक(परम्परागत) शैलीका सडक बत्ती पनि जडान गरेको छ ।

न्यूरोड क्षेत्रका ईन्द्रचोक, विशालबजार, बसन्तपुरजस्ता सम्पदा क्षेत्रमा महानगरले क्लासिक सडक बत्ती जडान गरेको हो । सम्पदा क्षेत्रको मौलिक पहिचान जोगाउन महानगरले पुरानो शैलीमा रंगिएका भवनसँग मेल खानेगरी यी बत्ती जडान गरेको जनाएको छ ।

ती बत्ती जडानसँगै सडक क्षेत्रको सौन्दर्य र आकर्षण बढेको छ ।

रातिको समयमा ती बत्ती एकैसाथ बल्दा न्यूरोड निकै आकर्षक देखिन थालेको छ ।

क्लासिक बत्ती न्यूरोड
लेखक
विकास श्रेष्ठ

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