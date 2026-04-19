+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा ५ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १९ गते १७:४३

१९ असार, काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत ५ जना जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ ।

महालक्ष्मी विकास बैंकमा विभिन्न समयमा एकीकृत भएका संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष स्व. लक्ष्मण बाबु श्रेष्ठ, स्व. हरिप्रसाद गिरी, स्व. अशोक श्रेष्ठ, स्व. नवराज बहादुर सिंह तथा स्व. सीताराम प्रसाईंको स्मृतिमा यो छात्रवृत्ति सुरु भएको हो ।

सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत जेहेन्दार, विपन्न तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीलाई अध्ययनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ प्रतिविद्यार्थी ५० हजार रुपैयाँका दरले छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ ।

स्व. लक्ष्मण बाबु श्रेष्ठ महालक्ष्मी जेहेन्दार विद्यार्थी छात्रवृत्ति नन्दी माध्यमिक विद्यालय (नक्साल)मा कक्षा ९ मा अध्ययनरत् छात्र विपिन बुढालाई प्रदान गरिएको छ । स्व. श्रेष्ठका छोरा राजेश बाबु तथा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले संयुक्त रुपमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक गिता काफ्ले मार्फत छात्रवृत्ति प्रदान गरे।

साथै स्व. हरिप्रसाद गिरी महालक्ष्मी जेहेन्दार विद्यार्थी छात्रवृत्ति नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय (भवानीपुर विरगन्ज)मा अध्ययनरत छात्रा अनिशा शाहलाई प्रदान गरिएको छ । बैंक सञ्चालक श्याम सुन्दर रुंगटामार्फत छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको हो ।

स्व. नवराज बहादुर सिंह महालक्ष्मी जेहेन्दार विद्यार्थी छात्रवृत्ति सारदा माध्यमिक विद्यालय (धनगढी) कक्षा ९ मा अध्ययनरत छात्रा गुञ्जन सुनारलाई सञ्चालक सागर मल्लमार्फत प्रदान गरिएको छ । स्व. अशोक श्रेष्ठ महालक्ष्मी जेहेन्दार विद्यार्थी छात्रवृत्ति अमर माध्यमिक विद्यालय (हेटौंडा) कक्षा ९ मा अध्ययनरत छात्रा सुमिना लामिछानेलाई बैंकका बागमती ख प्रदेश प्रमुख मार्फत प्रदान गरिएको छ ।

स्व.सीताराम प्रसाईं महालक्ष्मी जेहेन्दार विद्यार्थी छात्रवृत्ति सिताराम सामुदायिक अंग्रेजी विद्यालय (मेचीनगर, झापा) छात्रा मुस्कान खातुनलाई गत पुस महिनामा नै प्रदान गरिएको हो । यस प्रकारको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्यक्रमबाट विद्यार्थीहरुलाई आर्थिक अभावकै कारण अध्ययनमा वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता हट्ने विश्वास बैंकले लिएको छ ।

महालक्ष्मी विकास बैंक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

महालक्ष्मी विकास बैंकको वार्षिकोत्सव अवसरमा वित्तीय साक्षरता तथा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण

महालक्ष्मी विकास बैंकको वार्षिकोत्सव अवसरमा वित्तीय साक्षरता तथा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण
महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम सम्पन्न

महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम सम्पन्न
महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा युनियनपेसँगको सहकार्यमा क्यूआर भुक्तानी सेवा सुरु

महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा युनियनपेसँगको सहकार्यमा क्यूआर भुक्तानी सेवा सुरु
महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा नयाँ वर्ष २०८३ लक्षित योजनाहरू सार्वजानिक

महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा नयाँ वर्ष २०८३ लक्षित योजनाहरू सार्वजानिक
महालक्ष्मी विकास बैंकको वित्तीय साक्षरता तथा सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न

महालक्ष्मी विकास बैंकको वित्तीय साक्षरता तथा सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न
महालक्ष्मी विकास बैंकले फेवाताल किनारमा गर्‍यो पदयात्रा कार्यक्रम

महालक्ष्मी विकास बैंकले फेवाताल किनारमा गर्‍यो पदयात्रा कार्यक्रम

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड
‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’
भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा

भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा
संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका

संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका
श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ

श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ
सुशासनकै गाडीले कतै लेन त मिचेन ?

सुशासनकै गाडीले कतै लेन त मिचेन ?
‘सिस्टम’ पर्खिरहेको सार्वजनिक यातायात

‘सिस्टम’ पर्खिरहेको सार्वजनिक यातायात

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

6 Stories
प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

8 Stories
असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित