फिफा विश्वकप २०२६ : विजेताले पाउनेछ ७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुरस्कार, कसले कति पाउँछन्?

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- फिफा विश्वकप २०२६ को विजेताले ५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात नेपाली रुपैयाँमा करिब ७ अर्ब ७० करोड ७० लाख पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् ।
- फिफा काउन्सिलले २०२६ विश्वकपका लागि कूल ६५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर पुरस्कार राशी स्वीकृत गरेको छ, जुन कतार विश्वकपको तुलनामा ५० प्रतिशत बढी हो ।
- विश्वकपमा सहभागी हुने प्रत्येक राष्ट्रले तयारी खर्चबापत १५ लाख डलर र प्रतियोगितामा छनोट भएबापत थप १ करोड अमेरिकी डलर पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
१ साउन, काठमाडौं । साविक विजेता अर्जेन्टिना र युरोपियन च्याम्पियन स्पेन फिफा विश्वकप २०२६ फाइनल खेल्दैछन् । दुवै टोली विश्वकपको ट्रफी उचाल्नबाट निकै नजिक छन् । सोमबार विहान २३औं संस्करणको विश्वकपको विजेताको टुङ्गो लाग्नेछ ।
च्याम्पियन टोलीले विश्वकपको ट्रफीसँगै करोडौँ रकम पुरस्कार जित्नेछन् । त्यो पनि डलरमा । नेपाली रुपैयाँमा कन्भर्ट गर्दा त्यो रकम अर्बौँ हुन आउँछ ।
त्यसो भए विश्वकप विजेताले कति रकम पाउँछन् त?
यस पटक विश्वकपमा टिम संख्या बढाएर ४८ पुर्याउँदा पुरस्कार राशी र सहभागि टिमले पाउने रकममा पनि वृद्धि भएको छ ।
फिफा काउन्सिलले फिफा विश्वकप २०२६ का लागि कीर्तिमानी ६५५ मिलियन (६५ करोड ५० लाख) अमेरिकी डलर पुरस्कार स्वीकृत गरेको थियो । उक्त २०२२ को कतार विश्वकपको तुलनामा करिब ५० प्रतिशत बढी हो ।
फिफा विश्वकप २०२६ को विजेताले ५० मिलियन (५ करोड) अमेरिकी डलर प्राप्त गर्नेछन् । बिहीबारको विदेशी विनियम दर १५४.१४ रुपैयाँको हिसावले यसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा ७ अर्ब ७० करोड ७० लाख हुन्छ ।
कतारमा विश्वकप उपाधि जित्दा अर्जेन्टिनाले ४ करोड २० लाख अमेरिकी डलर पाएको थियो ।
यस्तै उपविजेता ३३ मिलियन (३ करोड ३० लाख) अमेरिकी डलर र तेस्रो २९ मिलियन (२ करोड ९० लाख) अमेरिकी डलर र चौथो हुनेले २७ मिलियन (२ करोड ७० लाख) अमेरिकी डलर हात पार्नेछन् ।
विश्वकपमा विजेताहरुले मात्र होइन सहभागि सबै टिमले पुरस्कार पाउँछन् । सहभागि ४८ वटै टिमले पनि नगद पाउनेछन् ।
क्वाटरफाइनलबाट बाहिरिने टोलीले १९ मिलियन (१ करोड ९० लाख) अमेरिकी डलर, अन्तिम १६ बाट बाहिरिने टोलीले १५ मिलियन (१ करोड ५० लाख) अमेरिकी डलर डलर र राउन्ड अफ ३२ बाट बाहिरिने टोलीले ११ मिलियन (१ करोड १० लाख) डलर पाउनेछन् । समूह चरणमै बाहिरिने टोलीले पनि ९ मिलियन (९० लाख) डलर पाउनेछन् ।
पुरस्कार मात्र होइन विश्वकपमा छनोट हुने र विश्वकप खेल्ने टिमले अतिरिक्त रकम पनि पाउँछन् । विश्वकपमा छनोट भएका प्रत्येक राष्ट्रलाई तयारी खर्च स्वरुप १.५ मिलयन (१५ लाख) अमेरिकी डलर दिइनेछ । यस्तै विश्वकपमा छनोट भएवापत हरेक टाले १० मिलियन (१ करोड) अमेरिकी डलर पाउनेछन् ।
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