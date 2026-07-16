विश्वकपको उपाधिका लागि स्पेन र अर्जेन्टिना भिड्ने

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- अर्जेन्टिनाले इंग्ल्यान्डलाई २-१ गोलले पराजित गर्दै फिफा विश्वकप २०२६ को फाइनलमा स्थान पक्का गरेको छ ।
- एन्जो फर्नान्डेज र लाउटारो मार्टिनेजको गोल मद्दतले अर्जेन्टिनाले खेलमा पुनरागमन गर्दै उपाधि भिडन्तका लागि स्पेनसँगको भेट निश्चित गरेको छ ।
- फाइनल खेल आगामी २० जुलाई सोमबार विहान हुनेछ भने तेस्रो स्थानका लागि फ्रान्स र इंग्ल्यान्डबीच आइतबार प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
काठमाडौं । साविक विजेता अर्जेन्टिनाले फिफा विश्वकप २०२६ उपाधिका लागि स्पेनसँग भिड्ने भएको छ ।
अमेरिकाको एटलान्टामा भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा इंग्ल्यान्डलाई २-१ ले पराजित गर्लै अर्जेन्टिनाले स्पेनसँग उपाधि भेट पक्का गरेको हो ।
एन्जो फर्नान्डेज र लाउटारो मार्टिनेजले गोल गरेपछि अर्जेन्टिनाले एक गोलले पछि परेको स्थिती उल्टाउँदै इंग्ल्यान्डलाई हराएको हो ।
विश्वकपमा सातौं पटक सेमिफाइनलमा पुगेको अर्जेन्टिनाले सेमिफाइनलमा अपराजित यात्रालाई निरन्तरता दिएको हो ।
अब अर्जेन्टिना र स्पेनबीच फाइनल खेल जुलाई २० सोमबार विहान अमेरिकाको न्यु योर्क न्युजर्सी स्टेडियममा हुनेछ । यस्तै तेस्रो स्थानको लागि आइतबार विहान फ्रान्स र इंग्ल्यान्डबीच खेल हुनेछ ।
साविक विजेता अर्जेन्टिनाले समूह चरणको खेलमा सहज जित हात पारेपनि नकआउट चरणका खेलहरुमा संघर्ष गर्दै आएको थियो । नकआउट चरणमा अन्तिम समयमा गोल गर्देै खेल जित्ने देखि कमब्याक जित हात पार्ने अर्जेन्टिनाले सेमिफाइनलमा पनि त्यही गर्यो ।
अर्जेन्टिनाले समूह चरणको पहिलो खेलमा अल्जेरियालाई ३–० ले पराजित गरस्दा कप्तान लियोनल मेसीले ह्याट्रिक गरेका थिए । यस्तै अस्ट्रियालाई २–० र जोर्डनलाई ३–१ ले हराउँदै अर्जेन्टिनाले शतप्रतिशत नतिजासहित समूह विजेता बनेर नकबउट चरणको यात्रा तय गरेको थियो ।
राउण्ड अफ ३२ मा डेब्युटान्ट केप भर्डेलाई अतिरिक्त समयमा ३–२ ले पराजित गरेको अर्जेन्टिनाले प्रि क्वाटरफाइनलमा इजिप्ट विरुद्ध अन्तिम समयमा पुनरागमन गर्दै ३-२ कै जित हात पारेको थियो ।
यस्तै क्वाटरफाइनलमा अर्जेन्टिनाले अतिरिक्त समयमा स्विट्जरल्यान्डलाई ३-१ ले पराजित गर्दे लगातार दोस्रो पटक सेमिफाइनल पुगेको थियो ।
अर्कोतर्फ सन् २०१० को विजेता स्पेनले १६ वर्षपछि विश्वकपमा फाइनलमा स्थान बनाउँदा अपराजित छ ।
पहिलो खेलमे नवप्रवेशी केप भर्डेसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको स्पेनले दोस्रो खेलमा साउदी अरेबियालाई ४–० ले हराएर पहिलो जित हात पार्यो । त्यसपछि समूहको अन्तिम खेलमा उरुग्वेलाई १–० ले पराजित गर्दे स्पेन आफ्नो समूहको विजेता बनेको थियो ।
स्पेनले राउण्ड अफ ३२ मा अस्ट्रियालाई ३-० ले सहजे पराजित गरेको थियो भने प्रिक्वाटरफाइनलमा छिमेकी पोर्चुगललाई १-० ले पराजित गर्यो ।
क्वाटरफाइनलमा पुग्दासम्म स्पेनले कुनै गोल बेहोरेको थिएन । तर क्वाटरफाइनलमा बेल्जियमलाई २-१ ले पराजित गर्दा स्पेनले पहिलो गोल बेहोर्यो ।
प्रि क्वाटरफाइनल र क्वाटरफाइनलमा सुपर सब मिकेल मेरिनोको निर्णायक गोलमा स्पेनले जित हात पारेको थियो । पहिलो खेलमा बराबरी खेलेयता स्पेनले त्यसपछिका ६ खेल निर्धारित समयमे जित्दै आएको छ ।
अब फाइनलमा उपाधि रक्षा गर्ने अभियानमा रहेको अर्जेन्टिना र १६ वर्षपछि फाइनल पुगेको स्पेनबीच प्रतिस्पर्धात्मक खेल हुने अपेक्षा छ ।
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