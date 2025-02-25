पहिलो हाफमा अर्जेन्टिना र इंग्ल्यान्ड गोलरहित बराबरीमा

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- फिफा विश्वकप २०२६ को दोस्रो सेमिफाइनलमा साविक विजेता अर्जेन्टिना र इंग्ल्यान्डबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।
- एटलान्टा स्टेडियममा जारी खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको छ ।
- पहिलो हाफमा दुवै टोलीले अवसर पाएपनि गोल गर्न सकेनन् र १८ वटा फाउल भएका छन् ।
३२ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को दोस्रो सेमिफाइनलमा साविक विजेता अर्जेन्टिना र इंग्ल्यान्ड खेलिरहेका छन् ।
एटलान्टा स्टेडियममा पहिलो हाफको खेल सकिँदा दुवै तर्फबाट गोल हुन सकेको छैन ।
पहिलो हाफमा दुवै टोलीले केही अवसर पाएपनि गोल गर्न सकेका छैनन् । उक्त समयमा दुवैतर्फबाट १९ वटा फाउल भइसकेका छन् । दुवै टोलीका एकएक खेलाडीले पहेँलो कार्ड पाएका छन् ।
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