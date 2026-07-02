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आईएसएफ फुटबल विश्वकपका लागि छनोट सुरु

२०८३ असार ३१ गते २२:५४ २०८३ असार ३१ गते २२:५४

अनलाइनखबर

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अनलाइनखबर

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News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आईएसएफ फुटबल विश्वकपमा नेपालको सहभागिताका लागि च्यासलमा खेलाडी छनोट प्रतियोगिता सुरु भएको छ ।
  • छनोट प्रतियोगितामा देशभरका करिब ३ सय खेलाडी सहभागी रहेको नेपाल विद्यालय खेलकुद महासंघले जनाएको छ ।
  • उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीहरूले अक्टोबर १७ देखि २६ सम्म चीनमा हुने विश्वकप खेल्ने अवसर पाउनेछन् ।

३१ असार, काठमाडौं । आईएसएफ फुटबल विश्वकपका लागि खेलाडी छनोट प्रतियोगिता च्यासलमा सुरु भएको छ ।

छनोटमा करिब ३ सय खेलाडीको सहभागिता रहेको नेपाल विद्यालय खेलकुद महासंघका महासचिव समेत रहेका आईएसएफका कार्यकारी समितिका सदस्य राजकुमार कार्कीले जनाएका छन् ।

छनोटको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार सिद्धि ब्याञ्जनकारले एक कार्यक्रमबीच उद्घाटन गरे । सो अवसरमा नेपाल विद्यालय खेलकुद महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ, प्याब्सनका उपमहासचिव भुवनलाल श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख सल्लाहकार ब्याञ्जनकारले छनोट प्रक्रियामा सहभागी सबै खेलाडीलाई शुभकामना व्यक्त गरे ।

छनोटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीहरूले अक्टोबर १७ देखि २६ तारिखसम्म चीनमा हुने आईएसएफ फुटबल विश्वकपमा सहभागिताका लागि अवसर प्राप्त गर्ने छन् ।

आईएसएफ फुटबल विश्वकप
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

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लेखक
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