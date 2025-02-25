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फिफा विश्वकप :

इंग्ल्यान्ड र अर्जेन्टिनाको खेल हुँदा चर्चामा आइरहन्छ फकल्यान्ड युद्ध

२०८३ असार ३१ गते १८:३३ २०८३ असार ३१ गते १८:३३

दीर्घराज उपाध्याय

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सन् १९८२ को त्यो फकल्यान्ड युद्ध, जहाँ बेलायतसँग पराजित भएको थियो, अर्जेन्टिना । पराजयको पीडाबाट आक्रान्त अर्जेन्टिनीहरू त्यसको कारक गोर्खालीहरूलाई ठान्छन् भनिन्छ ।

दीर्घराज उपाध्याय

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News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सन् १९८२ को फकल्यान्ड युद्धमा गोर्खाली सैनिकको अदम्य साहस र वीरतापूर्ण योगदानले बेलायतलाई नाटकीय जित दिलाउन निर्णायक भूमिका खेलेको थियो ।
  • युद्धका एक नायक हेमकुमार श्रेष्ठले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै तत्कालीन विषम् परिस्थिति र सान कार्लोसको रणनीतिक लडाईंमा गोर्खाली फौजको भूमिकाको स्मरण गरेका छन् ।
  • युद्धपछि अमेरिकामा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका श्रेष्ठले अझै पनि फकल्यान्डको सम्झनालाई आफ्नो जीवनको गौरवपूर्ण गाथाका रूपमा आत्मसाथ गरेका छन् ।

विश्वकप जारी छ । र, सँगै छ- अर्जेन्टिना र लियोनल मेसीको चर्चा । यहाँ चर्चा गर्दैछु, फकल्यान्ड युद्धको ।

१९८२ को त्यो फकल्यान्ड युद्ध, जहाँ बेलायतसँग पराजित भएको थियो, अर्जेन्टिना । पराजयको पीडाबाट आक्रान्त अर्जेन्टिनीहरू त्यसको कारक गोर्खालीहरूलाई ठान्छन् भनिन्छ । र, भनिन्छ- त्यही कारण अर्जेन्टिनीहरू गोर्खालीलाई घृणा गर्छन् । थाहा छैन, त्यो कति सत्य हो । तर ठूलो संख्यामा नेपालीहरू भने मेसी र अर्जेन्टिनालाई औधी माया गर्छन् । सबै कुरा बिर्सेर अर्जेन्टिनी टिमलाई समर्थन गर्छन् ।

तर, यहाँ मेसीको थोरै र फकल्यान्ड युद्धको धेरै चर्चा गर्दैछु । ७४ दिनमा टुंगिएको त्यो युद्ध, जहाँ अर्जेन्टिनाले ठूलो क्षति मात्र बेहोर्नु परेन, उसको फकल्यान्ड कब्जा गर्ने सपनासमेत अधुरो रह्यो । गोर्खालीको साथका कारण अप्रत्यासित रूपमा बेलायतले जित निकालेको विश्वास गरिन्छ ।

फकल्यान्ड युद्धमा नाटकीय ढंगले जित दर्ज गरेर संसार हल्लाएका गोर्खाहरूले त्यसपछि बेहोरेका कठिन संघर्षका आफ्नै पाटा छन् ।

जितको एक वर्षपछि चुपचाप अमेरिका भासिएका त्यही युद्धका एक नायक हेमकुमार श्रेष्ठ २२ वर्षदेखि कोलोराडोको स्टेस पार्कमा नेपाल्स क्याफे चलाइरहेका छन् ।

डेनभर डाउन टाउनबाट ७० माइल टाढा । पहाडमा स्टेस पार्क छ । छेउमा अविरल बगिरहेको छ बिग थम्पसन नदी । त्यही किनारमा छ, नेपाल्स क्याफे । क्याफेका भित्ताभरि छन्, सगरमाथा र बुद्ध । हृदयमा देश र मस्तिष्कमा फकल्यान्ड युद्धको गौरवपूर्ण गाथा बोकेर नोस्टाल्जिक भइरहन्छन्, श्रेष्ठ ।

उमेरले ८० नाघेका श्रेष्ठको स्मृतिबाट धुमिल हुँदै गएको फकल्यान्ड युद्धको वीरतापूर्ण इतिहासका रोमाञ्चक सम्झनाहरू अझै उस्तै छन् । रेस्टुरेन्टमा आउने आगन्तुकलाई फकल्यान्ड युद्धको किताब देखाउँदा श्रेष्ठमा बेग्लै फूर्ति हुन्छ ।

यहाँ चर्चा गर्दैछु, श्रेष्ठले लडेको फकल्यान्ड युद्धको । सुनाउँदैछु, श्रेष्ठको अनुभव । गोर्खालीको वीरता । अदम्य साहसको कथा । र, विश्व हल्लाउने जितको कथा ।

श्रेष्ठको कथा संखुवासभाको खाँदबारीबाट सुरु हुन्छ । अझ त्योभन्दा पर, एक घण्टा पैदल पुगिने सेखा गाउँबाट । श्रेष्ठ त्यही सेखा गाउँमा २००३ सालमा जन्मिए । पाँच दाजुभाइ । तीन दिदी बहिनी । काइँला उनी । पाँच कक्षाभन्दा माथि पढेनन् । गाईबाख्रा चराउन थाले ।

बिदामा घर आउने ब्रिटिस लाहुरेको फुर्ति बेग्लै हुन्थ्यो । त्यो देखेर हेमकुमारको मनमा लाहुर जाने सपना झांगिएको थियो । संयोगले उनले धरानमा गल्ला आएको सुने । पूर्व ब्रिटिस लाहुरेहरू, जसले गोर्खा पल्टनका लागि युवाहरू छान्थे, उनीहरूलाई गल्ला भनिन्थ्यो ।

श्रेष्ठ पल्टनमा भर्ती हुन सेखाबाट धरान झरे । उनी जस्तै पूर्वी पहाड र संखुवासभाबाट थुप्रै युवाहरू धरानको घोपा क्याम्पमा जम्मा भएका थिए ।

उमेर १८ । वजन ५२ केजी । छातीको लम्बाइ ३६ इञ्च । पल्टनमा भर्ती हुन यो मापदण्ड पूरा हुनुपर्थ्यो । ब्राह्मण र श्रेष्ठ प्राथमिकतामा पर्दैनथे । दाइ नाता पर्ने बासु श्रेष्ठ खाँदबारीका प्रधानपञ्च थिए । श्रेष्ठले उनको कागज बनाइदिए । नाम हेमकुमार । थर गुरुङ । उमेर १८ वर्ष । गल्लाका अगाडि छाती फुलाए । ३६ इञ्च पुग्यो । वजन ५२ नाघ्यो । बाँकी कागजात देखाए । गल्लाले एक लटमा १३ जना छान्थ्यो । त्यस पटक ३१ जना छानिए । जसमध्ये उनी एक थिए । त्यो वर्ष थियो, २०१९ साल (सन् १९६२) ।

छनोट गरेका युवाहरूलाई गल्लाले धरानबाट कलकत्ता पुर्‍याए । त्यहाँ एक महिना राखे । त्यसपछि तालिमका लागि मलेसिया पुर्‍याइए । एक वर्षमा तालिम सकियो । र, उनको पहिलो पोस्टिङ भयो, हङकङ गोर्खा पल्टनमा । छनोट भएकाहरूलाई सोझै बेलायत लगिँदैनथ्यो । उनलाई धरानबाट कलकत्ता लगियो । साढे एक महिना त्यहाँ बसे । कलकत्ताबाट मलेसिया पुगे ।

बेलायतको अधिनमा रहेको मलायामा त्यहाँको ‘मलायन कम्युनिस्ट पार्टी’ ले ‘वार अफ न्यासनल लिबरेसन’ नाम दिएर सञ्चालन गरेको छापामार युद्ध दबाउन गोर्खा फौज त्यहाँ तैनाथ थियो । त्यहाँ गोर्खा रिक्रुट ट्रेनिङ सेन्टर पनि थियो । तालिम सकिएपछि उनको ‘सेभेन्थ ड्युक अफ एडिनबर्गस् ओन गोर्खा राइफल्स’ को फस्ट बटालियनमा पोस्टिङ भयो । जसलाई १/७ जीआर पनि भनिन्थ्यो ।

गोर्खा पल्टनको आर्मी बेस र एचक्यु बिजी (हेडक्वार्टर, ब्रिगेड अफ गोर्खाज) हङकङमा थियो । त्यहाँ साढे तीन वर्ष हङकङ बसे । त्यसपछि खटिए, ब्रुनाई । दुई पटक गरी त्यहाँ पाँच वर्ष बसे । उनको एक छोरी ब्रुनाईमा जन्मिइन् । एक छोरी र एक छोरी हङकङमा जन्मिए । पटकपटक गरी ९ वर्षजति उनी हङकङमा खटिए ।

दुई वर्ष उनी फिजीमा खटिए । १९७५ मा फिजी पुगेका तीन महिना पुगेको थियो । त्यसैबीच एक हप्ताको बिदा पाए । बिदामा घुम्बन फिजीको राजधानी गए । चाइनिज होटलमा खाना खान गए । एउटी केटीले आएर अर्डर लिइन् । एकै छिनपछि पछाडिबाट एउटी केटीले झ्याप्पै समातिन् । फर्केर हेर्दा त उनी त्यही केटी थिइन्, जसलाई उनले १९७२ मा हङकङको बोर्डर भित्र छिर्न दिएका थिए । होटलमा ती केटीका बुवाआमा पनि थिए । छोरीलाई जोगाइदिएकोमा उनीहरूले कृतज्ञता व्यक्त गरे । उनी हप्ता दिन त्यहाँ बस्दा उनीहरूले खानाको पैसा लिएनन् ।

उनी मलेसियामा हुँदा सुरुवाती तलब ६८ डलर थियो । हङकङमा ३०० डलर पुग्यो । पछि ३७० भयो । जब उनी परिवारसहित बस्न थाले । तब पारिश्रमिक वृद्धि भएर ७०० डलर पुग्यो ।

विवाहितको बढुवा पनि छिटो हुन्थ्यो । तलब पनि बढी पाउँथे । अविवाहितको तलबको ठूलो हिस्सा इनकम ट्याक्समा जान्थ्यो । विवाहितले भने भत्ता पाउँथे । जसलाई म्यारिड अनकम्प्यानियन गुर्खा अलाउन्स (मुगा) भत्ता भनिन्थ्यो । त्यही कारण अविवाहितले पनि विवाहित लेख्थे । कतिले थप भत्ता लिन तीन वटी श्रीमती भएकोसमेत लेखेका थिए ।

सन् १९७७ मा श्रेष्ठको दरबन्दी बेलायतमा भयो । त्यसअघि उनी १९७१ मा पहिलो पटक बेलायत पुगेका थिए । उनी बेलायतको अल्डरसट नजिकै चर्च क्रुकहाममा गोर्खा क्याम्पमा थिए । मध्यरातमा अर्जेन्टिनाले फकल्यान्ड कब्जा गरेको सुने ।

अर्जेन्टिनामा आर्थिक संकट र राजनीतिक असन्तुष्टि बढिरहेको बेला सैनिक शासक लेफ्टिनेन्ट जनरल लियोपोल्डो गाल्टिएरीले जनताको ध्यान मोड्न सेना परिचालन गरी सन् १९८२ को अप्रिल २ मा फकल्यान्ड टापु कब्जा गरे ।

फकल्यान्ड कब्जा गर्न अर्जेन्टिनाका सैन्य शासक गाल्टिएरीले चलाएको अप्रेसन रोसारियोका विरुद्ध बेलायतकी प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले अप्रेसन ब्ल्याक बक सुरु गर्दै अप्रिल ५ मा विशाल नौसैनिक टास्क फोर्स फकल्यान्ड पठाइन् ।

बेलायत सरकारले फिफ्थ इन्फ्न्ट्री ब्रिगेडको नेतृत्वमा युद्धका लागि बनाएको लागि टास्क फोर्समा कमान्डो, प्यारासुट रेजिमेन्ट र १/७ जीआरलाई सम्मिलित थियो ।

१२ मे १९८२ को दिन बेलायतको साउथह्याम्पटन बन्दरगाहबाट क्विन एलिजाबेथ-२ (क्यूटू) पानीजहाज ३१०० सेना लिएर फकल्यान्डका लागि प्रस्थान गर्‍यो । जसमा ६०० गोर्खा सैनिक थिए । ।

टाक्स फोर्सको बिदाइमा बजिरहेको थियो, बेलायतको राष्ट्रिय धुन । उता गोर्खा पल्टनको बिदाइमा पण्डित भवानीप्रसाद उपाध्यायले मङ्गल मन्त्रोच्चारण गरे ।

उनी चढेको पानी जहाज १६ दिनपछि २८ मे १९८२ मा बेलायत अधिनस्थ साउथ एटलान्टिक ओसनमा पर्ने साउथ जर्जिया द्वीप पुग्यो । तेल भरेपछि जहाज त्यहाँबाट एसेन्सन आइल्यान्डतर्फ अघि बढ्यो । जहाँ बेलायती सेनाको क्याम्प थियो ।

एसेन्सन आइल्यान्डमा पुगेपछि उनी चढेको पानी जहाज बदली भयो । त्यहाँबाट नोरल्यान्ड ‘वार सिप’ मा उनीहरू सान कार्लोस बेतिर लागे । राडार र मिसाइल जडित नोरल्यान्डलाई चारैतिरबाट पनडुब्बीले पहरा दिएका थिए । नोरल्यान्डमा अर्जेन्टिनी युद्धबन्दी पनि राखिएका थिए ।

श्रेष्ठ चढेको पानी जहाज अर्जेन्टिनी सेनाको निशानामा थियो । अर्जेन्टिनी आक्रमणका पूर्व जानकारीका लागि साइरन बज्थ्यो । साइरन बजेपछि लम्पसार पर्नुपर्थ्यो । यस्तो लाग्थ्यो, युद्ध मैदानमा पुग्नुअघि नै मृत्यु हुने भयो । तर अर्जेन्टिनी फौजको मिसाइल आक्रमणलाई बेलायती सेनाको पनडुब्बीले निष्क्रिय पारिदिन्थ्यो ।

पूर्वी फकल्यान्डको उत्तर-पश्चिमी भागमा रहेको तटीय क्षेत्र सान कार्लोस फकल्यान्ड युद्धको सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्थान थियो । अर्जेन्टिनी फौजबाट मुक्त गरेपछि २१ मेमा यहींबाट बेलायती फौज गुजग्रिन हुँदै स्ट्यान्लीतर्फ अघि बढेको थियो ।

सेना, रसद र हतियार यही मार्ग भएर भित्रिन थालेपछि अर्जेन्टिनी फौजले निरन्तर हवाई हमला गरेर अवरोध सिर्जना गरिरह्यो ।
३ अप्रिल १९८२ मा अर्जेन्टिनी सेनाले कब्जामा लिएको साउथ जर्जिया द्वीपलाई २२ दिनमै (२५ अप्रिल) बेलायती सेनाले मुक्त गरिसकेको थियो । फकल्यान्डबाट १३०० किमी टाढा रहेको यो द्वीप रणनीतिक हिसाबले अन्यन्त महत्वपूर्ण थियो ।

२१ मे १९८२ मा बेलायती ४००० सैनिक सान कार्लोसमा उत्रिए । जसले युद्ध नगरेरै अर्जेन्टिनी फौजबाट यो भूभाग सहजै फिर्ता लिए । त्यसपछि पनि यहाँ अर्जेन्टिनी फौजले हवाई आक्रमण गरिरह्यो ।

मे २८ र २९ दिन चलेको भीषण लडाईंपछि डार्बिन र गुजग्रिनलाई पनि बेलायती सेनाले मुक्त गर्‍यो । र, त्यहाँ रहेका ९०० अर्जेन्टिनी सेनाले आत्मसमर्पण गरे ।

२९ मे मा बेलायती फौजले गुजग्रिनपछि उत्तरतर्फको टिल इनलेट कब्जामा लियो । यो भूभाग नियन्त्रणमा लिएपछि बेलायती फौजलाई स्ट्यान्लीतर्फ अघि बढ्न सहज भयो ।

२ जुन १९८२ को बिहान ५ बजे उनीहरू सान कार्लोस बे पुगे । पूर्व र पश्चिममा विभाजित फकल्यान्डको पूर्वमा पर्थ्यो, सान कार्लोस बे । नोरल्यान्डबाट झरेर लागे युद्ध मैदानतर्फ ।

श्रेष्ठको फौज अघि बढ्दै गर्दा फस्ट सेभेन जीआर कमान्डिङ अफिसर लेफ्टिनन्ट कर्णेल माइक मोर्गनले गोर्खाको इतिहासलाई कायम गर्ने अभिभारा पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै छोटो निर्देशन मन्तव्य व्यक्त गरे ।

सान कार्लोसबाट उनको फौजलाई हेलिकप्टरमा डार्बिन पुर्‍याइयो । गुजग्रिन र डार्बिनसँगै जोडिएका साना वस्ती हुन् । भीषण लडाईंपछि बेलायती सेनाले दुई दिनअघि मुक्त गरेको डार्बिन-गुजग्रिनमा अर्जेन्टिनातर्फ ठूलो क्षति भएको थियो । जताततै लास । छरपस्ट  हेल्मेटहरू । गोली । अनि, आत्मसमर्पण गरेका अर्जेन्टिनी सेनाहरू थिए ।

ब्रिटिस पल्टनको टु पारा त्यो भूगोल कब्जामा लिएपछि अघि बढ्यो । त्यसको सुरक्षाको जिम्मा गोर्खा पल्टनलाई आयो । डार्बिनलाई फेरि नियन्त्रणमा लिने प्रयासमा दुश्मन निरन्तर हवाई आक्रमण गरिरहेको थियो । त्यो भूगोलको रक्षा र स्वयं आफ्नो सुरक्षाका लागि रणनीतिक उपायहरू अपनाउनु पर्ने भयो । उनको फौजले त्यहाँ दुश्मनको हवाई र स्थल आक्रमणबाट जोगिन ओभरहेड प्रोटेक्सन सहितको ट्रेन्च खन्यो ।

उनीहरू बाहिर निस्किँदैनथे । कुनबेला गोली बर्सिन्छ । कुन बेला बम । ट्रेन्चमा घस्रेर अघि बढ्थे । मनमा डर । मृत्युको भय । न भाग्न मिल्ने न पछि हट्न मिल्ने । विजय वा पराजय । गोर्खा पल्टनसँग दुई वटा विकल्प थिए । पराजयको अर्थ मृत्यु । विजयको अर्थ जीवन । यद्यपि, विजयका क्रममा पनि सबै जोगिने निश्चित थिएन । संख्याका हिसाबले दुश्मन उनीहरूभन्दा निकै ठूलो संख्यामा थिए ।

यता, उनीहरू लडाईंको मोर्चामा थिए । उता, दुश्मनले बेलायती सेनाको खाद्यान्नसँगै ठूलो मात्रामा हतियार र गोला बारुद बोकेको एटलान्टिक कन्भेयर अर्जेन्टिनी फौजले क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरी ध्वस्त पारिदियो । जसमा रसद र हतियार ओसार्न प्रयोग गरिने चिनुक (ब्राभो नोभेम्बर) सँगै वेसेक्स र लिन्क्स हेलिकोप्टर पनि थिए । अर्जेन्टिनी फौजको क्षेप्यास्त्र आक्रमणबाट ती सबै नष्ट भए । जसका कारण एकातिर हेलिकोप्टरमा सेना ओसार्ने कार्य प्रभावित भयो । अर्कोतर्फ बेलायती सेना भोकभोकै लड्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

श्रेष्ठलाई पानीजहाजमा चिनियाँ कर्मचारीले चामल दिएकी थिइन् । करिब एक किलोजति चामल उनले विभिन्न खल्तीमा हालेका थिए । त्यही खाएर लडे । त्यो पनि सकियो । त्यसपछि भोकभोकै लडे । तीन दिनपछि मात्र उनीहरूले खानेकुरा पाए ।

जुन १९८२ को सुरुवातमा बेलायती सेनाले फिट्जरोय र ब्लफ कोभ क्षेत्रमाथि नियन्त्रण कायम गर्दै स्टान्लीलाई दक्षिण र पश्चिमतर्फबाट घेराबन्दी सुरु गर्‍यो । तर ८ जुन १९८२ मा अर्जेन्टिनी वायुसेनाले गरेको भीषण हवाई आक्रमणमा बेलायती नौसेनाका दुई युद्धपोतसर गलाहद र सर ट्रिस्ट्राममा ध्वस्त गरिदियो । आक्रमणमा ४८ जना बेलायती सैनिकको मृत्यु भयो भने धेरै सैनिक घाइते भए । सर गलाहदबाट वार भेइकलहरू जमिनमा झार्ने क्रममा दुश्मनको आक्रमणबाट गोरखाक पल्टनका भैरवबहादुर राई घाइते भए ।

९ जुन १९८२ । डार्बिन क्लियर गरेपछि गोर्खाली फौजलाई ब्लफ कोभतर्फ अघि बढ्न कार्यादेश आयो । हेलिकप्टरमा ब्लफ कोभमा अवतरण गर्ने प्रयासमा दुश्मनको आक्रमण बाधक भयो । उनको टोली केही ब्लफ कोभ पुग्न पाएन् । गोरखा पल्टनको त्यहाँ नजिकबाट दुश्मनसँग लडाईं भयो ।

गोर्खाली पल्टनमाथि दुश्मनले आर्टिलरी फायर र गोलाबारी गर्‍यो । आर्टिलरी बम लागेर कर्पोरेल ज्ञानबहादुर राई दुश्मनको आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भए । पेटबाट बाहिर निस्किएको उनको आन्द्राभुँडी माटो र रगतले लतपतिएको थियो । त्यसका बाबजुद उनी जीवितै थिए । भन्दै थिए, म ज्यूँदै छु । मलाई बचाऊ । श्रेष्ठले उनको आन्द्राभुँडी पेटभित्र राखे । भन्छन्, ‘त्यो पल सम्झिँदा अहिले पनि आङ जिरिङ्ग हुन्छ ।’

मेडिकल टिमका लान्स कर्पोरेल पञ्चवीर राई र रामबहादुर गुरुङले स्ट्रेचरमा राखेर उनलाई रेजमेन्टल एड पोस्टमा पुर्‍याए । जहाँ डाक्टरसहित सहयोगीको टिम थियो । डाक्टरको टिमले उनलाई दुःखाइ कम गर्न इञ्जेक्सन लगाए । त्यसपछि बेहोस भएका उनलाई त्यहाँबाट हेलिकप्टरमा वार हस्पिटल युगाण्डा सिपमा पुर्‍याइयो । उनीसँगै घाइते भएका गोर्खा फौजका अन्य ८ जनालाई पनि त्यसैगरी ओसारियो ।

जीपीएमजी, लञ्चर र हेभी मेसिनगनबाट निरन्तर आक्रमण गरिरहेको दुश्मनले आर्टिलरीबाट बम वर्षा गरिरहेको थियो ।
वर्षा, हिउँ र कुहिरो । कठ्यांग्रिने चिसो । राति तापक्रम माइनसमा झर्थ्यो । दिउँसो पनि घाम मुस्किलले देख्न पाइने । वर्षाले हिलो भएको थियो । यी सबै कुरा गोर्खाली पल्टनका लागि प्रतिकूल थिए ।

७ जुन १९८२ मा पूर्वी फकल्यान्डको लाफोनियाको एग हार्वर हाउसमा गोर्खाली सेनाले खुकुरी देखाएर तीन जना दुश्मनलाई नियन्त्रणमा लिए ।

बेलायतीहरूले गोर्खालीहरूको वीरता र खुकुरीको निकै प्रचार गरेर दुश्मनलाई आतंकित गरेका थिए । त्यसकारण गोर्खालीसँग लडेर जितिँदैन भन्ने मनोविज्ञानले फकल्यान्ड युद्धमा दुश्मनहरूले आत्मसमर्पण गरे । उनीहरू गोर्खालीको नाम सुनेर आतंकित थिए ।

सानो तटीय बस्ती ब्लफ कोभ, बेलायती सेनाको रसद, सैनिक परिचालन र स्टान्लीमाथिको अन्तिम अभियानका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण रणनीतिक केन्द्र थियो । ब्लफ कोभ नियन्त्रणमा लिएपछि बेलायती फौजले स्ट्यान्लीको दक्षिणतर्फको मार्ग बन्द गरिदियो ।

स्ट्यान्लीका पश्चिमतर्फ रहेका माउन्ट ह्यारियट, टु सिस्टर्स, माउन्ट लङडन, वायरलेस डाँडा, माउन्ट टम्बलडाउन पाँचवटा पहाड रणनीतिक उच्च भूभागमा दुश्मनको फौज थियो । यी पहाड आफैंमा दुश्मनका लागि रक्षात्मक मोर्चा थिए ।

ब्लफ कोभमाथि नियन्त्रण जमाएपछि अघि बढेको बेलायती फौजले ११-१३ जुन १९८२ मा यिनै पहाडहरूमा अर्जेन्टिनी फौजसँग भएको भीषण युद्धपछि स्टान्लीलाई पूर्ण रूपमा घेर्‍यो ।

१४ जुन १९८२ मा स्टयान्लीमा दुश्मनसँग निर्णायक लडाईं हुने भयो । गोर्खाली पल्टनलाई त्यसका लागि तयारीका साथ अघि बढ्न निर्देशन आयो । दुश्मनसँग त्यो अन्तिम लडाईंमा मरिन्छ कि बाँचिन्छ निश्चित थिएन । उनको मनमा त्रास थियो । आँखामा घर जहानका तस्वीर । जीवन पराई भूमिमा अस्ताउने चिन्ता । फेरि पनि विकल्प थिएन, अघि बढ्नु र लड्नुको ।श्र

श्रेष्ठको फौज अन्तिम युद्धका लागि ब्लफ कोभबाट स्ट्यान्लीतर्फ अघि बढ्दै थियो । बिहानको १० नबज्दै दुश्मनले सेता ठूलो झण्डा उठाए । अर्जेन्टिनाका कमान्डर मारियो मेनेन्डेजले आत्मसमर्पण गरे ।

माउन्ट विलियम डाँडामाथि ब्रिटिस झन्डा अगाडि पाइप ब्यान्डले मसक बाजा र बिगुलले ब्रिटिस राष्ट्रिय धुन बजाएपछि उनीहरूले विजय उत्सव मनाए ।

१६ जुन १९८२ का दिन उनीहरूको फौजलाई हेलिकप्टरमा डार्बिन लगियो । त्यहाँ स्थानीयले छोडेर गएका तीन वटा घर थिए । हतपत घरभित्र पस्न डर थियो । उनी एक घरभित्र पसे । त्यहाँ एक बुढी महिला थिइन् । उनले किन आएको भनेर सोधिन् । जवाफमा उनले भने, ‘नुहाउन ।’ महिलाले भनिन्, ‘हुन्छ नुहाऊ ।’ कैयौं दिनपछि उनले नुहाउन पाए ।

युद्ध मैदानमा जताततै दुश्मनका लास थिए । हेल्मेटहरू छरिएका । आलो रगत । हतियार र गोली जताततै ।

युद्धमा अर्जेन्टिनी पक्षका ६४९ सैनिक मारिए । १,६५७ जना घाइते भए । ११,३१३ जना सैनिकलाई बेलायतले बन्दी बनायो ।

बेलायततर्फ २५५ सैनिक मारिए । ७७५ जना घाइते भए । १०७ जनालाई अर्जेन्टिनाले बन्दी बनायो । युमा फकल्यान्ड टापुका ३ जना स्थानीय मारिए ।

गोर्खालीले युद्धमा नबोहरेको क्षति भने युद्ध सकिएपछि बेहोर्‍यो । युद्धका क्रममा बनाइएका ट्रेन्चहरू पुर्ने र बमहरू सर्च गर्ने क्रममा ट्रेन्चमुनि पुरिएको ग्रिनेड विस्फोट हुँदा लान्स कर्पोरल बुद्धप्रसाद लिम्बूको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । लडाईंमा एक जना सैनिक पनि नगुमाएको गोर्खाली फौजले लडाईं सकिएपछि लिम्बूलाई गुमायो ।

युद्ध सकिएपछि करिब एक महिनाको डार्विन रहेको गोर्खाली सेना १६ जुलाई १९८२ मा एसएस युगाण्डा जहाजमा बेलायतका लागि प्रस्थान गर्‍यो । यो त्यही जहाज थियो, युद्धमा जो हस्पिटल सिपका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो । जहाजमा गोर्खा पल्टनका ५९८ सैनिक थिए । जहाजमा उनीहरूले नाचगान र रमाइलो गरे । विजयोत्सव मनाइरहँदा उनलाई दु:खित दखेर सेकेन्ड कमान्डरले सोधे, ‘किन दु:खित ?’ उनले भने, ‘परिवार र घरको यादले ।’ कमान्डरले फेरि सोधे, ‘घर जान्छौ ?’ जवाफमा भने, ‘जान्छु ।’

२२ दिनपछि उनीहरू बेलायत पुगे । उनीहरू जहाजबाट साउथह्याम्पटनमा ओर्लिंदा बेलायती जनताले पुष्पवर्षा गरेर भव्य स्वागत गरे । चर्च क्रुकह्याम ब्यारेक प्रवेश गर्नुअघि गोर्खा पल्टनले फ्लिट सिटीमा मार्च पास गर्‍यो ।

ब्यारेकमा फर्किएको केही दिनमा श्रेष्ठसहित सात जना एक महिनाको ब्लक लिभ (विशेष बिदा) मा नेपाल गए । कतिपय सैनिक भने बिदामा युरोप गए ।

त्यसको एक वर्षपछि गोर्खा पल्टनबाट अवकाश पाएर अमेरिका पुगे । केही वर्ष ‘इलिगल’ बसे । त्यसपछि नेपाल गए । फिर्ता हुँदा परिवारका सबै सदस्यलाई ल्याएर आए । र, अमेरिकाको कोलोराडोलाई स्थायी मुकाम बनाए ।

चुपचाप रेस्टुरेन्ट चलाइरहेका हेमकुमारले लडेको फकल्यान्ड युद्धले भने ४४ वर्षपछि पनि गोर्खालीको वीरताको हल्ला गरिरहेको छ ।

श्रेष्ठसँग भेट होस्, अनि फकल्यान्डको चर्चा नहोस, यो कसरी सम्भव हुन सक्छ ? डेढ घण्टा लामो नेपाल्स क्याफेको बसाइमा हामीले खाना कम खायौं, उनको मुखबाट फकल्यान्ड युद्धको चर्चा बढी सुन्यौं ।

हुन् पनि जब उनी फकल्यान्ड युद्धको कुरा गर्न थाल्छन्, उनमा गजबको स्फूर्ती देखिन्छ । लाग्छ उनी युद्ध मैदानमै छन् ।

फर्किंदा उनलाई सोध्न छुटाइनँ, ‘विश्वकप चलिरहेको छ, तपाईं कसको पक्षमा हुनुहुन्छ ?,’ उनले प्रश्न भुईंमा झर्न नदिई भने, ‘अर्जेन्टिनाको ।’

तर, अर्जेन्टिना र इंगल्यान्डका बीचमा हुने प्रतिस्पर्धामा उनको साथ भने इंगल्यान्डलाई रहन्छ । फकल्यान्ड युद्धपछि चौथो पटक अर्जेन्टिना र इंगल्यान्डबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।

विश्वकपमा बेलायतमाथि दुई पटक जित निकालेको अर्जेन्टिनाले अमेरिकाको एटलान्टा राज्यको जर्जियास्थित एटलान्टा स्टेडियममा बुधबार दिउँसो ३ बजे सुरु हुने फुटबल भिडन्तमा ह्याट्रिक गर्छ कि इंगल्यान्डले जितलाई बराबरीमा टुंग्याउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

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टुर्नामेन्ट
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ICC T20 World Cup 2026
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Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
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AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
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लेखक
दीर्घराज उपाध्याय
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