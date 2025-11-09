नागरिक अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेको निधन

१ साउन, काठमाडौं । नागरिक अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेको निधन भएको छ । शुक्रबार साँझ ७ बजेर ४० मिनेट जाँदा काठमाडौंको विशालनगरस्थित निवासमा पाण्डेको निधन भएको हो ।
नागरिक आन्दोलनमा सक्रिय चिकित्सक अनुप सुवेदीका अनुसार परिवारको साथमा रहेका बेला पाण्डे बितेका हुन् । उनलाई हिजो ह्याम्स अस्पतालमा, तथा त्यसपछि पाटन अस्पतालमा लगेर उपचार गरिएको थियो ।
क्यान्सरले थलिएका उनलाई अन्तिम घडीको आभास भएपछि परिवारले घरै लैजाने निर्णय गरेको थियो ।
पाण्डेको भोलि शनिबार बिहान ११ बजे पशुपति आर्यघाटमा लगेर संस्कार गरिने नागरिक अभियानकर्मी विमल अर्यालले जानकारी दिए ।
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