पश्चिम बंगालमा श्यामा प्रसाद मुखर्जी भर्सेज सुभाष चन्द्र बोस: भाजपाको नयाँ राजनीतिक दाउ ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पश्चिम बङ्गालका भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्यले सुभाष चन्द्र बोसद्वारा स्थापित फरवार्ड ब्लकका कार्यकर्ताहरूलाई 'गुन्डा' भनी टिप्पणी गरेपछि राजनीतिक विवाद चुलिएको छ।
- फरवार्ड ब्लकले उक्त अभिव्यक्तिप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै भाजपा अध्यक्ष भट्टाचार्यसँग सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न माग गरेको छ।
- विश्लेषकहरूका अनुसार भाजपाले पश्चिम बङ्गालमा श्यामा प्रसाद मुखर्जीलाई नयाँ आइकनका रूपमा स्थापित गर्न सुभाष चन्द्र बोसको विचारधारासँग सीधा सङ्घर्ष गरिरहेको छ।
१ साउन, काठमाडौं । भाजपाका प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्यले फरवार्ड ब्लक पार्टीको बारेमा टिप्पणी गरेका छन्। यो टिप्पणीले सोसल मिडियामा निकै ठूलो बहस सुरु गरेको छ। फरवार्ड ब्लकको स्थापना सुभाष चन्द्र बोसले गरेका थिए। सुभाष चन्द्र बोसलाई पश्चिम बंगाल र पूरा देशमा सबैभन्दा महान राष्ट्रवादी प्रतीक मानिन्छ।
सुभाष चन्द्र बोसले स्थापना गरेको फरवार्ड ब्लक पार्टीले यस टिप्पणीमा कडा प्रतिक्रिया दिएको छ। पश्चिम बंगालमा वामपन्थी दलका नेताहरूले पनि यस टिप्पणीको विरोध गरेका छन्।
छ जुलाईमा भाजपाले पश्चिम बंगालमा जनसङ्घका संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जीको जयन्ती मनायो। भाजपाको जन्म यही जनसङ्घबाट भएको थियो।
त्यस दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जीको जयन्तीको अवसरमा कोलकातामा एउटा कार्यक्रम भएको थाियो। सो कार्यक्रममा बोल्दै शमिक भट्टाचार्यले भने, “जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी मोहम्मद अली पार्कमा भाषण दिइरहनुभएको थियो, तब फरवार्ड ब्लकका गुन्डाहरूले उहाँको टाउकोमा ढुङ्गा हाने र उहाँको खप्पर फुटाइदिए।”
उनले अगाडि भने, “श्यामा प्रसाद मुखर्जीको लोकप्रियता यति धेरै थियो कि यदि उहाँले मञ्चबाट भड्काउ भाषण दिनुभएको भए फरवार्ड ब्लकको कुनै पनि सदस्य जीवित रहने थिएन। तर उहाँले समर्थकहरूलाई शान्त पार्नुभयो र उहाँहरूलाई मतदानको माध्यमबाट यसको जवाफ दिन भन्नुभयो।”
फरवार्ड ब्लकका महासचिव जी देबराजनले पार्टीको तर्फबाट एउटा बयान जारी गरेका छन्। उनले यस बयानको विरोध गरेका छन्।
आफ्नो बयानमा फरवार्ड ब्लकले यस कुराको निन्दा गरेको छ। बयानमा भनिएको छ, “उनीहरूले नेताजी र उनीहरूका अनुयायीहरूलाई गुन्डा भने किनभने उनीहरूले धार्मिक ध्रुवीकरणको माध्यमबाट मानिसहरूका बीच भेदभाव गर्ने प्रयासलाई बारम्बार असफल पारे।”
विश्लेषकहरू यसलाई एउटा दीर्घकालीन योजना मान्छन्। उनीहरूको भनाइ अनुसार श्यामा प्रसाद मुखर्जीलाई सुभाष चन्द्र बोसको विरुद्ध एउटा बंगाली प्रतीकको रूपमा प्रस्तुत गर्ने सङ्घ परिवारको प्रयास पुरानो हो।
धर्मको आधारमा चुनावमा सिटको वितरण
अविभाजित बंगालमा चुनावी राजनीतिको सुरुवात १९१९ मा पारित एउटा कानुनबाट भएको थियो। तर प्रान्तीय विधानमण्डलको लागि निर्वाचन प्रणाली १८९२ मा सुरु भएको थियो।
बंगाल प्रान्तीय विधान परिषद नामक विधायिकाको गठन १९१९ को अधिनियम अन्तर्गत गरिएको थियो। तर यसले आधिकारिक रूपमा १ फेब्रुअरी १९२१ मा काम गर्न सुरु गर्यो। त्यस समयमा बंगाल विधान परिषद वा प्रान्तीय विधानमण्डलको गठन भएको थियो।
पश्चिम बंगाल विधान सभाको स्वीकृत इतिहास अनुसार लगभग डेढ दशकपछि भारत सरकार अधिनियम १९३५ मा एउटा प्रावधान राखियो। सो प्रावधान अनुसार बंगाल प्रान्तीय विधान सभामा विधान परिषदको साथै विधान सभाको गठन गरिने भयो।
आज भारतीय संसदमा लोक सभा र राज्य सभा गरी दुईवटा छुट्टाछुट्टै सदनहरू छन्। त्यसै प्रकार विधान परिषद र विधान सभाको गठन १९३५ को त्यस अधिनियम अन्तर्गत गरिएको थियो। द्विसदनीय प्रान्तीय विधानमण्डलको पहिलो सत्र ७ अप्रिल १९३७ मा आयोजना गरिएको थियो।
नवगठित विधान सभाका २५० सदस्यहरूमध्ये ७८ सिट सामान्य वर्गका लागि थिए। यीमध्ये ३० सिट अनुसूचित जातिका लागि आरक्षित थिए। यसबाहेक मुसलमानहरूका लागि ११७ सिट, एङ्ग्लो-इन्डियनका लागि तीन सिट, युरोपेलीका लागि ११ सिट र भारतीय इसाईहरूका लागि दुई सिट तोकिएका थिए।
विभिन्न व्यवसायहरूका लागि पनि सिटहरू तोकिएका थिए। यसै प्रकार विधान परिषदमा विभिन्न वर्गका लागि सिटहरू छुट्याइएका थिए। धेरै इतिहासकारहरू यो विभाजनले बंगालको इतिहासमा एउटा दीर्घकालीन विभाजन ल्याएको मान्छन्।
सुभाष बोस र श्यामा प्रसाद मुखर्जीबीच द्वन्द्वको सुरुवात
१९१९ मा कानुन पारित भएपछि एउटा नियमलाई मान्यता दिइयो। सरकारको बहुमत तय गर्नका लागि मनोनीत सदस्यहरू गनिने छैनन् भन्ने त्यो नियम थाियो। यसै अवधिमा राष्ट्रवादी बंगाली नेता चित्तरन्जन दासले स्वराज पार्टीको स्थापना गरे।
जादवपुर विश्वविद्यालयको इतिहास विभागका प्रोफेसर डा. रूप कुमार बर्मनले यस विषयमा जानकारी दिएका छन्। उनले भने, “देशबन्धु चित्तरन्जन दासको प्रेरणाले सुभाष चन्द्र बोसले यसै समयमा राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जीले त्यतिबेलासम्म राजनीतिमा कदम राखेका थिएनन्।”
श्यामा प्रसाद मुखर्जी १९२९ मा कांग्रेसमा सामेल भएका थिए। तर पछि कांग्रेससँग उनीको मतभेद भयो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी १९३० मा कांग्रेसबाट अलग भए। उनी कलकत्ता विश्वविद्यालय सिटबाट चुनाव जितेर आए। त्यस समयमा कलकत्ता विश्वविद्यालय र ढाका विश्वविद्यालय नामका छुट्टाछुट्टै विधानसभा सिटहरू थिए।
डा. बर्मनले बीबीसी बाङ्ग्लालाई थप जानकारी दिएका छन्। उनले भने, “१९३० पछिका वर्षहरू एउटा प्रमुख सङ्क्रमण काल थिए। यो अवधि विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण छ किनभने कांग्रेस पूर्ण स्वराजको माग गरिरहेको थियो। अर्कोतर्फ मुस्लिम लिग एउटा छुट्टै मुस्लिम-बहुल क्षेत्रको माग गरिरहेको थियो। भारत सरकार अधिनियम १९३५ मा यस विभाजनको सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको थियो।”
डा. बर्मनका अनुसार त्यस चुनावमा हिन्दु महासभा एउटा राजनीतिक दलको रूपमा उदय भयो। त्यस समयमा श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिन्दु महासभाको एउटा प्रमुख नेताको रूपमा स्थापित भइसकेका थिए। अर्कोतर्फ सुभाष चन्द्र बोसले पनि सोही अवधिमा एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक नेताको रूपमा लोकप्रियता पाएका थिए।
डा. बर्मनले भने, “तर हिन्दु र मुस्लिम बहुल सिटहरू छुट्टाछुट्टै भएका कारण जनताका बीच कुन नेता बढी लोकप्रिय थिए भन्ने कुरा निर्धारण गर्न गाह्रो छ।”
आनन्दबजार पत्रिकामा १२ मे १९४० मा झाडग्राममा भएको सुभाष चन्द्र बोसको भाषणको चर्चा छ। यस भाषणमा बोसले भनेका थिए, “हिन्दु महासभाले धर्मको फाइदा उठाएर र त्यसलाई भ्रष्ट गरेर राजनीतिको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ। यी गद्दारहरूलाई आफ्नो स्टेट लाइफबाट निकाल्नुहोस्। यिनीहरूको कुरा नसुन्नुहोस्।”
सङ्घ परिवारका एक वरिष्ठ नेता बलराज मधोकले एउटा पुस्तक लेखेका छन्। ‘पोर्ट्रेट अफ अ मार्टियर: बायोग्राफी अफ डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी’ नामक पुस्तकमा उनले केही कुरा उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार सुभाष चन्द्र बोसका समर्थकहरू हिन्दु महासभाका सभाहरूमा बाधा पुर्याउँथे। मुखर्जीमाथि पनि तिनै समर्थकहरूले आक्रमण गरेका थिए।
श्यामा प्रसाद मुखर्जीलाई बंगालको नायक बनाउने प्रयास
विगत केही वर्षदेखि पश्चिम बंगालमा श्यामा प्रसाद मुखर्जीलाई एउटा आइकनको रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यसका लागि फरक-फरक स्तरमा काम भइरहेका छन्।
पश्चिम बंगालमा भाजपा सत्तामा आएपछि श्यामा प्रसाद मुखर्जीको जन्मदिनको अवसरमा धेरै सरकारी कार्यक्रमहरू गरिए। यी कार्यक्रमहरूमा केन्द्रीय गृह मन्त्री अमित शाह, मुख्यमन्त्री सुभेंदु अधिकारी र राज्य सरकारका मन्त्रीहरू लगायत अन्य धेरै मानिसहरू सहभागी भए।
यस वर्षको सुरुवातमा पहिलो पटक पश्चिम बंगालले आधिकारिक रूपमा २० जुनलाई ‘पश्चिम बंगाल दिवस’ को रूपमा मनायो। पश्चिम बंगाल राज्यको स्थापनामा श्यामा प्रसाद मुखर्जीको योगदानलाई ठूलो रूपमा प्रचार गरियो। हिन्दुत्व सङ्गठनहरूले यस विषयमा बयान दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार बंगालको विभाजन र पश्चिम बंगाललाई भारतमा एकीकृत गर्न श्यामा प्रसाद मुखर्जीको योगदान सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थियो।
अर्कोतर्फ केन्द्र सरकारले कोलकाता बन्दरगाहको नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जीको नाममा राखेको छ। राष्ट्रिय पुस्तकालयको मेन रिडिङ रुमको नाम पनि ‘भाषा भवन’ बाट बदलेर ‘श्यामा प्रसाद मुखर्जी भाषा भवन’ बनाइएको छ।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयकी पूर्व प्रोफेसर तथा इतिहासकार सुचेता महाजनले बीबीसी बाङ्ग्लालाई केही कुरा बताएकी छन्। उनले भनिन्, “यसमा कुनै शङ्का छैन कि भाजपा पश्चिम बंगालमा श्यामा प्रसाद मुखर्जीको वरिपरि एउटा नयाँ नायक बनाउने प्रयास गरिरहेको छ।”
उनले अगाडि भनिन्, “पहिले पनि यस्तो देखिएको छ कि भाजपाले सुभाष चन्द्र बोस र जवाहरलाल नेहरूका बीच टकराव पैदा गर्ने प्रयास गरेको थियो। यसका लागि धेरै पत्रहरू सार्वजनिक गरिएका थिए। तर अन्त्यमा जवाहरलाल नेहरू विरुद्ध सुभाष चन्द्र बोससँग सम्बन्धित त्यस पत्रबाट केही पनि प्रमाणित भएन।”
राजनीतिक विश्लेषक तथा पत्रकार स्निग्धेंदु भट्टाचार्यले बीबीसीसँग कुरा गरेका छन्। उनले भने, “यसमा कुनै शङ्का छैन कि यदि श्यामा प्रसाद मुखर्जीलाई पश्चिम बंगालमा एउटा प्रतिष्ठित व्यक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने हो भने यो नेताजीको सीधा विरोधमा मात्र सम्भव हुनेछ।”
उनको भनाइ अनुसार, “सुभाष चन्द्र बोस भाजपाको राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो शत्रु हुन् किनभने उनले हिन्दु राष्ट्रवाद र मुस्लिम राष्ट्रवाद दुवैको विरुद्ध बारम्बार बोलेका र लेखेका छन्। सुभाष चन्द्र बोसको राजनीति श्यामा प्रसाद मुखर्जीको राजनीतिको बिल्कुल विपरीत छ।”
उनले थपे, “श्यामा प्रसादलाई सुभाषको विरुद्ध प्रतीक बनाउने विचार सङ्घ परिवारभित्र पहिलेदेखि नै थियो। तर उनीहरूले सुभाष बोसको प्रयोग नेहरूका विरुद्ध राष्ट्रिय स्तरमा एउटा न्यारेटिभ तयार गर्नका लागि गरे। यो काम आंशिक रूपमा सुभाष चन्द्र बोसका बारेमा लेख्ने केही यस्ता लेखकहरूले गरे जो सङ्घको नजिक थिए।”
भट्टाचार्यका अनुसार पश्चिम बंगालमा श्यामा प्रसाद मुखर्जीलाई स्थापित गर्नका लागि शमिक भट्टाचार्यले बिनाकुनै सङ्कोच सीधा रूपमा यो सङ्घर्ष सुरु गरेका हुन्। पश्चिम बंगाल भाजपाका प्रमुख प्रवक्ता देबजीत सरकारले यस विषयमा बोलेका छन्। उनले राज्य भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्यले जे भने त्यो भाजपाको ‘अन्तिम रुख’ भएको बताए। उनले यस भाषणमा कुनै नयाँ टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे।
फरवार्ड ब्लकको प्रतिक्रिया
सुभाष चन्द्र बोसले स्थापना गरेको पार्टी फरवार्ड ब्लकले भाजपाका प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्यसँग माफीको माग गरेको छ। पार्टीले उनको भाषणका लागि माफी माग्नुपर्ने जनाएको छ।
पार्टीले लेखेको छ, “फरवार्ड ब्लकको गठन समावेशी राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय र बन्धुत्वको आदर्शमा भएको हो। त्यसैले नेताजीको आदर्श पालना गर्ने पार्टी सदस्यहरूलाई ध्रुवीकरणको राजनीतिको विरोध गरेकोमा गुन्डा भन्नु अत्यन्त निन्दनीय छ।”
भाजपाका शमिक भट्टाचार्यले गरेको कथित हमलाको जवाफमा फरवार्ड ब्लकले अर्को कुरा पनि भनेको छ। पार्टीका अनुसार ऐतिहासिक रूपमा यो सिद्ध भइसकेको छ कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी १९४० को कोलकाता नगर निगम चुनावमा मानिसहरूका बीच धार्मिक ध्रुवीकरणको भावना भड्काउन काम गरिरहेका थिए।
बयानमा भनिएको छ, “फरवार्ड ब्लकले निश्चित रूपमा यस प्रयासमा बाधा पुर्याउने कोसिस गर्यो किनभने यो पार्टी भारत तब मात्र बलियो हुन्छ भन्ने मान्छ जब देशमा सबै धर्म र जातिका मानिसहरू एकजुट हुन्छन्।”
पार्टीले अर्को आरोप पनि लगाएको छ। जुन समयमा देशका जनताले भारत छोडो आन्दोलन चलाइरहेका थिए र सुभाष चन्द्र बोसले भारतीय राष्ट्रिय सेना गठन गरेर ब्रिटिश शासनका विरुद्ध लडाइँ सङ्गठित गर्ने प्रयास गरिरहेका थिए, त्यस समयमा श्यामा प्रसाद मुखर्जीको पार्टी हिन्दु महासभाले भारत छोडो आन्दोलनको विरोध गरेको थियो।
यस सन्दर्भमा फरवार्ड ब्लकका वर्तमान महासचिव जी देबराजनले आफ्ना भनाइ राखेका छन्। उनले भने, “शमिक भट्टाचार्यले यस बारेमा कुरा गर्दा सुभाष चन्द्र बोस जीवित थिए। पक्कै पनि सावरकर र श्यामा प्रसाद मुखर्जीको विचारधारा उनीभन्दा निकै फरक थाियो।”
बीबीसी बाङ्ग्लासँग कुरा गर्दै देबराजनले भने, “१९४० को घटनामा फरवार्ड ब्लकका ‘गुन्डाहरू’ भन्नुको अर्थ ती कार्यकर्ता र समर्थकहरू थिए जो सुभाष चन्द्र बोसको विचारधाराबाट सीधा रूपमा प्रेरित र सञ्चालित थिए, किनभने त्यस समयमा फरवार्ड ब्लकको नेतृत्व उनले नै गरिरहेका थिए। यसको परिणामस्वरूप उनीहरू पनि ‘गुन्डाहरू’ को सूचीमा परे।”
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4