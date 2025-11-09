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सोलुखुम्बुमा भारतीय सहयोगमा ‘ङग्युर ञिङ्मा पल्युल दोङग क्षोलिङ्ग’ गुम्बाको शिलान्यास

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३१ गते १२:४८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सोलुखुम्बुको लिखु पिके गाउँपालिकामा तीन करोड ३० लाख रूपैयाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको गुम्बा भवनको शिलान्यास गरिएको छ ।
  • गाउँपालिका अध्यक्ष मिना कार्की बस्नेत र भारतीय राजदूतावासका द्वितीय सचिव अजयकुमार सिंहले संयुक्त रूपमा उक्त गुम्बा भवनको शिलान्यास गर्नुभयो ।
  • भारत सरकारको उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना अन्तर्गत निर्माण हुन लागेको यो योजनाले सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ ।

३१ असार, काठमाडौं । सोलुखुम्बु जिल्लाको लिखु पिके गाउँपालिकामा ‘ङग्युर ञिङ्मा पल्युल दोङग क्षोलिङ्ग’ गुम्बाको नयाँ भवन निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको छ ।

लिखु पिके गाउँपालिकाका अध्यक्ष मिना कार्की बस्नेत र काठमाडौंस्थित भारतीय राजदुतावासका द्वितीय सचिव अजयकुमार सिंहले संयुक्त रूपमा उक्त भवनको शिलान्यास गरेका हुन् ।

भारत सरकारको करिव ३ करोड ३० लाख नेपाली रुपैयाँ आर्थिक सहयोगमा निर्माण हुन लागेको यो परियोजना ‘उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना’ अन्तर्गत रहेको छ ।

लिखुपिके गाउँपालिकामार्फत कार्यान्वयन गरिने यो योजना सोलुखुम्बु जिल्लाकै छैटौँ उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना हो ।

शिलान्यास समारोहमा बोल्दै गाउँपालिका अध्यक्ष तथा अन्य सरोकारवालाहरूले भारत सरकारद्वारा प्रदान गरिँदै आएको विकास सहयोगको प्रशंसा गरे ।

नयाँ पूर्वाधारको निर्माणले सोलुखुम्बुको लिखु पिके क्षेत्रमा रहेको समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास उनीहरूले व्यक्त गरे ।

नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र बहुआयामिक सहकार्यको परिणाम स्वरूप यस्ता परियोजनाहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाहरूको कार्यान्वयनले प्राथमिकताका क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नुका साथै नेपाल सरकारको समृद्धि र विकासको लक्ष्यलाई सुदृढ पार्न भारतको निरन्तर सहयोग रहने प्रतिवद्धतालाई पुन: पुष्टि गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

भारत सोलुखुम्बु
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