+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

हिलाम्मे बनेपछि सडकमै धान रोपेर विरोध

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १ गते १५:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सप्तरीको बोदेबरसाइन नगरपालिका–६ का स्थानीयले सडक हिलाम्मे र जोखिमपूर्ण बनेपछि विरोधस्वरूप सडकमै धान रोपेका छन्।
  • विष्णुपुर गाउँपालिका–१ खुरहुरियाका युवाहरूले सडकको दयनीय अवस्था र सम्बन्धित निकायको बेवास्ताका विरुद्ध सडकमै धान रोपेर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
  • स्थानीय केदारप्रसाद यादवले भने, \'सडकमा धान रोप्नु हाम्रो रहर होइन, विकासका नाममा भएको लापरबाहीप्रतिको सांकेतिक विद्रोह हो ।\'

१ साउन, सप्तरी । सप्तरीको बोदेबरसाइन नगरपालिका–६ फुल्काहीको मुख्य सडक वर्षायाममा हिलाम्मे र जोखिमपूर्ण बनेपछि स्थानीयवासीले सडकमै धान रोपेर विरोध जनाएका छन्।

स्थानीयका अनुसार सडकमा हिलो र पानी जम्दा पैदलयात्री, विद्यार्थी तथा सवारीसाधन आवतजावत गर्न निकै कठिन भएको उनीहरूको गुनासो छ।

सडकको दयनीय अवस्थाप्रति सम्बन्धित निकायले शीघ्र ध्यान दिई दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ।

यस्तै सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका–१ खुरहुरिया टोल जाने मुख्य सडकको दयनीय अवस्थाको विरोधमा स्थानीय युवाहरूले सडकमै धान रोपेर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।

वर्षायाममा सडक हिलाम्मे र जलमग्न हुँदा विद्यार्थी तथा सवारीसाधन आवतजावत गर्न निकै सास्ती खेप्न बाध्य भएको उनीहरूको गुनासो छ ।

पटक–पटक सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि प्रभावकारी पहल नभएको भन्दै युवाहरूले धान रोपेर विरोध जनाएका हुन्।

स्थानीय केदारप्रसाद यादवले भने, ‘सडकमा धान रोप्नु हाम्रो रहर होइन, विकासका नाममा भएको लापरबाहीप्रतिको सांकेतिक विद्रोह हो ।’

स्थानीयले सडकको तत्काल मर्मत तथा स्तरोन्नतिको काम अघि बढाउन विष्णुपुर गाउँपालिका र सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।

सडकमै धान रोपेर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यू-१९ महिला प्रिमियर कप : नेपाल यूएईसँग सुपर ओभरमा पराजित

यू-१९ महिला प्रिमियर कप : नेपाल यूएईसँग सुपर ओभरमा पराजित
७९ अंक बढ्यो सेयर बजार

७९ अंक बढ्यो सेयर बजार
स्वदेशी जुत्ताचप्पल प्रवर्द्धनमा सहजीकरण गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

स्वदेशी जुत्ताचप्पल प्रवर्द्धनमा सहजीकरण गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
भारतबाट आयात हुने गोलभेँडामा क्वारेन्टिन प्रवेश सर्त लागु गरौं

भारतबाट आयात हुने गोलभेँडामा क्वारेन्टिन प्रवेश सर्त लागु गरौं
दुर्गेश–प्रियंकाको विवादित गीतमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गर्दै सञ्चार मन्त्रालयमा उजुरी

दुर्गेश–प्रियंकाको विवादित गीतमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गर्दै सञ्चार मन्त्रालयमा उजुरी
‘कनेक्ट फर इम्प्याक्ट’ अभियानसहित क्लासिक टेकले मनायो १७ औं वार्षिकोत्सव

‘कनेक्ट फर इम्प्याक्ट’ अभियानसहित क्लासिक टेकले मनायो १७ औं वार्षिकोत्सव

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश

एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश
अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार

अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार
निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर

निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर
पूर्वमन्त्रीहरूको नियति : सत्तामा हुँदा शक्तिको खेल, हटेपछि मुद्दा र जेल

पूर्वमन्त्रीहरूको नियति : सत्तामा हुँदा शक्तिको खेल, हटेपछि मुद्दा र जेल
मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि
सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?
यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित