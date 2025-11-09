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मेटाको नयाँ फिचर, किशोर-किशोरीले संवेदनशील कुरा गरे अभिभावकलाई अलर्ट जाने

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १ गते १३:२३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मेटाले किशोर-किशोरीले संवेदनशील विषयमा एआईसँग कुरा गर्दा अभिभावकलाई तत्काल अलर्ट पठाउने नयाँ सुरक्षा फिचर सार्वजनिक गरेको छ।
  • यो फिचरमार्फत आत्महत्या वा आत्म-हानि जस्ता गम्भीर विषयमा कुराकानी भएमा अभिभावकलाई जानकारीसहित मद्दतका लागि आवश्यक लिङ्क पठाइनेछ।
  • हाल केही मुलुकमा लागू यो सेवा यस वर्षको अन्त्यसम्ममा विश्वभरका अभिभावकका लागि उपलब्ध हुनेछ।

मेटा कम्पनीले अभिभावकहरूका लागि एउटा नयाँ सेक्युरिटी अलर्ट फिचर ल्याएको छ। अब किशोर-किशोरीहरूले मेटा एआईसँग संवेदनशील विषयमा कुराकानी गरेमा अभिभावकले तत्काल जानकारी पाउनेछन्। यो अपडेटले गर्दा अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरीको एआई च्याट गतिविधिबारे सचेत रहन सक्नेछन्।

विशेषगरी किशोर-किशोरीहरूले आत्महत्या वा आफैँलाई हानि पुर्‍याउने जस्ता विषयमा मेटा एआईसँग कुरा गरेमा अभिभावकलाई मेसेज जानेछ। यो मेसेजसँगै मद्दतका लागि आवश्यक लिंकहरू पनि पठाइनेछ। मेटाले यसअघि नै यस्ता संवेदनशील कुरा गर्ने प्रयोगकर्तालाई सहायता हेल्पलाइनहरू सिफारिस गर्दै आएको थियो। अब भने विज्ञहरूको सल्लाहमा तयार पारिएका संकेतहरूको आधारमा अभिभावकलाई पनि सिधै अलर्ट पठाइनेछ।

यो नयाँ अलर्ट फिचर अहिले अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया र क्यानडामा इन्स्टाग्राम प्यारेन्टल सुपरभिजन प्रयोग गर्नेहरूका लागि उपलब्ध भइसकेको छ। यो वर्षको अन्त्यसम्ममा यो फिचर विश्वभरका अभिभावकहरूका लागि उपलब्ध हुनेछ। यसबारे किशोर प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि जानकारी दिइनेछ।

आजभोलि धेरै युवाहरू सल्लाह र मद्दतका लागि एआई च्याटबोटको प्रयोग गरिरहेका छन्। एउटा अध्ययनका अनुसार अमेरिकामा प्रत्येक आठ जनामध्ये एक जना किशोरले मानसिक स्वास्थ्यको सल्लाहका लागि एआई प्रयोग गर्ने गरेका छन्। अर्को एउटा रिपोर्टले ७२ प्रतिशत किशोरहरूले एआई च्याटबोट चलाएको र १२ प्रतिशतले भावनात्मक सहयोगका लागि यसको प्रयोग गरेको देखाएको छ।

मेटाले प्यारेन्टल अलर्टबाहेक अर्को एउटा नयाँ प्रविधि पनि बनाउँदैछ। यसले कुनै पनि उमेरका प्रयोगकर्ताले आत्महत्या गर्न सक्ने गम्भीर खतरा देखाएमा सिधै आपतकालीन सेवा वा प्रहरीलाई खबर गर्नेछ। मेटाले फेसबुक र इन्स्टाग्राममा पहिलेदेखि नै यस्तो काम गर्दै आएको छ। गत वर्ष मात्र कम्पनीले संसारभरका १९ हजारभन्दा बढी यस्ता केसहरूमा प्रहरीलाई जानकारी गराएर मानिसहरूको ज्यान बचाउन मद्दत गरेको थियो।

किशोर-किशोरीहरूले मेटा एआई प्रयोग गर्दा उनीहरूको अकाउन्टमा १३ वर्षभन्दा माथिको कन्टेन्ट सेटिङ स्वतः लागु हुन्छ। यो सेटिङले गर्दा एआईले उमेर अनुसारको मात्र जवाफ दिन्छ। उदाहरणका लागि मेटा एआईले किशोरहरूसँग प्रेम वा यौनका कुरा गर्दैन।

केही समयअघि मेटा एआईले नाबालिगहरूसँग अनुपयुक्त कुराकानी गरेको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका थिए। त्यसपछि कम्पनीले आफ्नो नियममा परिमार्जन गरेको हो। गत अप्रिल महिनामा पनि मेटाले अभिभावकहरूका लागि एउटा फिचर ल्याएको थियो। त्यसबाट छोराछोरीले एआईलाई के सोधिरहेका छन् भनेर अभिभावकले हेर्न मिल्छ।

यस्ता अपडेटहरूले अनलाइनमा किशोर-किशोरीहरूको सुरक्षा बढाउन मद्दत गर्नेछन्। यद्यपि लामो समयसम्म एआई च्याटबोट प्रयोग गर्दा कस्तो मानसिक असर पर्छ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। यही हप्ता चीनमा पनि एआई च्याटबोटसँग रोमान्टिक सम्बन्ध बनाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

मेटाको नयाँ फिचर
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