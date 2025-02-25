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फिफा विश्वकप २०२६ :

फिफा विश्वकप २०२६ को विजेताले ऐतिहासिक च्याम्पियनसिप रिङ पाउने

२०८३ साउन १ गते १३:२२ २०८३ साउन १ गते १३:२२

अनलाइनखबर

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रिङको एकातर्फ फिफा विश्वकपको ट्रफी अंकित गरिएको छ, भने अर्कोतर्फ विजयी टोलीको पहिचान झल्किने गरी कस्टमाइज गरिनेछ ।

अनलाइनखबर

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News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिफा विश्वकप २०२६ को विजेता टोलीले ट्रफी र स्वर्ण पदकका अतिरिक्त ऐतिहासिक च्याम्पियनसिप रिङ पनि प्राप्त गर्ने भएका छन्।
  • फिफाले विश्वकपको सम्मानमा २०२६ वटा विशेष रिङ बनाउने घोषणा गरेको छ जसमध्ये ३० वटा विजेता टोलीलाई प्रदान गरिनेछ।
  • बाँकी १९९६ वटा रिङ आधिकारिक इजाजतपत्र प्राप्त उत्पादनको रूपमा विश्वभरका समर्थकहरूका लागि उपलब्ध गराइने फिफाले जनाएको छ।

काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को विजेताले फिफा विश्वकप ट्रफी मात्र होइन यस पटक च्याम्पियनसिप रिङ पनि प्राप्त गर्ने भएका छन् ।

फिफाका अनुसार जुलाई १९ मा हुने फाइनलको विजेताले ऐतिहासिक रिङ पनि पाउने भएका हुन् ।

रिङको एकातर्फ फिफा विश्वकपको ट्रफी अंकित गरिएको छ, भने अर्कोतर्फ विजयी टोलीको पहिचान झल्किने गरी कस्टमाइज (परिमार्जन) गरिनेछ ।

जुलाई १९ मा न्यूयोर्क न्यू जर्सी स्टेडियममा फिफा विश्वकप २०२६ को च्याम्पियनको छिनोफानो हुनेछ । प्रतिष्ठित ट्रफी र स्वर्ण पदकका साथै विजयी टोलीलाई विजयको नयाँ प्रतीक (रिङ) पनि प्रदान गरिने फिफाले घोषणा गरेको छ ।

विश्वकपको इतिहासमा पहिलो पटक विजेता टोलीले विशेष रूपमा तयार पारिएको च्याम्पियनसिप रिङहरू पनि प्राप्त गर्नेछन् । फिफा विश्वकप जस्तो विश्वव्यापी खेलमा सबैभन्दा बढी चिनिने अमेरिकी खेलकुद परम्परामध्ये एकलाई भित्र्याउने फिफाले जनाएको छ ।

फिफा विश्वकप २०२६ को सम्मान स्वरुप फरक नम्बरका २०२६ वटा विशेष रिङ तयार गरिनेछ ।

यी मध्ये ३० थान रिङ विजयी टोलीलाई प्रदान गरिनेछ भने बाँकी १,९९६ थान फिफा विश्वकप २०२६ को इतिहासको अंशको रुपमा विश्वभरका समर्थकहरुको लागि राखिनेछ ।

आधिकारिक इजाजतपत्र प्राप्त उत्पादनको रुपमा विश्वभरका प्रशंसकहरुको लागि राखिने फिफाले जनाएको छ ।

प्रत्येक रिंगमा छुट्टाछुट्टै नम्बर हुनेछ, साइज अनुसार मिलाइनेछ र यसको आफ्नै आधिकारिकताको प्रमाणपत्रसहित वितरण गरिनेछ ।

फाइनल खेल सकिएलगत्तै विजयी टोलीका कप्तान र मुख्य प्रशिक्षकले यस अवसरको सम्झनास्वरूप अस्थायी रिङहरू प्राप्त गर्नेछन् ।

विजेताको लागि निर्धारण गरिएका ३० वटै रिङलाई कस्टमाइज गरेर पछि आधिकारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिने फिफाले जनाएको छ । यसले इतिहासमा गुञ्जिरहने यो उपलब्धिलाई जिवनभर सम्झाइरहनेछ ।

च्याम्पियनसिप रिङ फिफा विश्वकप २०२६
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

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