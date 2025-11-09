+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भोक हडतालबारे टिप्पणी गर्दै आमिर खानले भने- ३ इडियट्स सोनम वाङ्चुकमा आधारित थिएन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १ गते १३:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेता आमिर खानले लन्डन इन्डियन फिल्म फेस्टिभलमा आफ्नो 'थ्री इडियट्स' फिल्मको पात्र सोनम वाङ्चुकबाट प्रेरित नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
  • आमिर खानले सोनम वाङ्चुकको स्वास्थ्यप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले छिट्टै अनसन अन्त्य गर्ने आशा गरेका छन्।
  • वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त भूषणले आमिर खानको भनाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनलाई अब 'फिक्का प्रतिछायाँ' बनेको टिप्पणी गरेका छन्।

लन्डन इन्डियन फिल्म फेस्टिभलमा आमिर खानले फिल्म ‘थ्री इडियट्स’ को आफ्नो ‘र्‍यान्चो’ पात्र सोनम वाङ्चुकबाट प्रेरित नभएको बताएका छन्।

उनले सोनम वाङ्चुकको स्वास्थ्यलाई लिएर चिन्ता पनि व्यक्त गरेका थिए । अभिनेता आमिर खानको सोही बयानलाई लिएर सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त भूषणले प्रतिक्रिया दिएका छन्।

प्रतिक्रिया दिँदै प्रशान्त भूषणले भने, ‘आखिरकार आमिर खानलाई सोनम वाङ्चुकको अनसनको बारेमा सोधियो। उनको जवाफ विनम्र त थियो, तर त्यसमा कुनै विशेष उत्साह थिएन।’

भूषणले थप टिप्पणी गर्दै भने, ‘उनी अब त्यो मानिसको बस एउटा फिक्का प्रतिछायाँ बनेर बाँकी रहेका छन् जसले ‘३ इडियट्स’ र अन्य धेरै क्रान्तिकारी फिल्महरू बनाएका थिए, साथै ‘सत्यमेव जयते’ जस्तो प्रोग्राम पनि गरेका थिए, जसमा सोनम वाङ्चुक जस्ता धेरै प्रेरणादायी कथाहरू देखाइएको थियो।’

यसअघि आमिर खानले फिल्म ‘थ्री इडियट्स’ को आफ्नो पात्र ‘र्यान्चो’ सोनम वाङ्चुकबाट प्रेरित रहेको कुरालाई अस्वीकार गरेका थिए।

आमिरले सोनम वाङ्चुकको स्वास्थ्यलाई लिएर गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै उनी छिट्टै आफ्नो भोक हड्ताल समाप्त गर्नेछन् भन्ने आशा व्यक्त गरेका छन्।

आमिर खान सोनम वाङ्चुक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश

एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश
अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार

अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार
निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर

निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर
पूर्वमन्त्रीहरूको नियति : सत्तामा हुँदा शक्तिको खेल, हटेपछि मुद्दा र जेल

पूर्वमन्त्रीहरूको नियति : सत्तामा हुँदा शक्तिको खेल, हटेपछि मुद्दा र जेल
मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि
सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?
यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित