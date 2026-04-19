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नागढुंगा सुरुङमार्गमा ‘रन एन्ड वाक’ (तस्वीरहरू)

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आर्यन धिमाल आर्यन धिमाल
२०८३ साउन २ गते १३:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नागढुंगा सुरुङमार्गमा सडक विभाग र जाइकाको संयुक्त आयोजनामा आज बिहान ‘नागढुंगा टनेल फन रन एण्ड वाक’ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
  • सरकारले निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्षपछि आगामी साउन ११ गते नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको औपचारिक उद्घाटन गर्ने तयारी गरेको छ ।
  • सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि नौबिसेबाट काठमाडौं आउने समय घटेर २० मिनेटमा झर्ने र घण्टौँको ट्राफिक जामबाट मुक्ति मिल्ने छ ।

२ साउन, काठमाडौं । नागढुंगा सुरुङमार्गमा ‘नागढुंगा टनेल फन रन एण्ड वाक आयोजना गरिएको छ । केही दिनपछि सञ्चालनमा आउन लागेको सुरुङमार्गमा सडक विभाग र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को आयोजनामा आज बिहान रन फर फन कार्यक्रम गरिएको हो ।

निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्षपछि साउन ११ गते सुरुङमार्गको औपचारिक उद्घाटन गर्ने तयारी छ । नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङको कुल लम्बाई २ हजार ६ सय ८८ मिटर छ । यो आयोजनामा २ हजार ५ सय ५७ मिटर लामो रेस्क्यु टनेल छ । सुरुङ बाहेक यहाँ फ्लाइओभर, पुल, बक्स कल्भर्ट, अन्डरपास र ओभरपास समेत कुल १२ वटा थप संरचना बनेका छन् ।

सुरुङमार्गलाई त्रिभुवन राजपथसँग जोड्न २.८७ किलोमिटर पहुँचमार्ग बनेको छ । सुरुङसम्म पहुँचमार्गका लागि फ्लाइओभर बनाइएको छ । अहिले सडकमा सानो अवरोध हुँदा नौबिसेबाट काठमाडौं आउन घण्टौं जाममा फस्नुपर्छ । सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि यो समय २० मिनेटमा झर्ने छ ।

  

नागढुंगा सुरुङमार्ग
लेखक
आर्यन धिमाल

धिमाल अनलाइनखबरका फोटो पत्रकार हुन् ।

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