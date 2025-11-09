जलबीरे बस दुर्घटनामा २५ बढी घाइते, उद्धार हुँदै

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- चितवनको मुग्लिन-नारायणगढ सडकखण्डमा दुईवटा बस र ट्रक एकापसमा ठोक्किँदा २५ भन्दा बढी यात्रु घाइते भएका छन्।
- दुर्घटनापछि अवरुद्ध भएको सडकखण्ड प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले उद्धार कार्य गरी हाल सञ्चालनमा ल्याएको छ।
- जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले वर्षा र पहिरोको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सवारीसाधनलाई लेन अनुशासन पालना गरी सीमित गतिमा चलाउन अनुरोध गरेको छ।
३ साउन, चितवन । चितवनको मुग्लिन-नारायणगढ सडकखण्डअन्तर्गत जलबीरे नजिकै भएको बस दुर्घटनामा २५ बढी यात्रु घाइते भएकान छन् । प्रहरीले दुर्घटनामा २५ बढी यात्रु घाइते भएको बताए पनि संख्या यकिन गरेको छैन ।
प्रहरीका अनुसार सर्लाहीबाट काठमाडौं र काठमाडौंबाट दाङ जाँदै गरेका दुईवटा बस ट्रकसँग ठोक्किँदा दुर्घटना भएको हो । काठमाडौं जाँदै गरेको बा.प्र. ०३ ००१ ख १६७१ नम्बरको बस हो । दाङका लागि छुटेको बसको भने नम्बर खुलेको छैन । सोही बसका चालक गम्भीर घाइते छन् ।
दुर्घटना भएपछि अवरुद्ध भएको सडक अहिले खुलाइएको छ । घाइतेहरुको उद्धार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिनटार र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोली घटनास्थलमा खटिएको छ ।
वर्षा र पहिरोको उच्च जोखिम भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले शनिबार राति १० बजेदेखि बन्द गराएको सो सडकखण्ड बिहान ६ बजे खुलेको थियो ।
सडक खुला भएलगत्तै सवारी साधनहरुले लेन अनुसार मिच्दा दुर्घटना तथा लामोसम्म जाम हुने गरेको छ । सडक डिभिजन कार्यालयले सीमित गतिमा लेन अनुशासनमा रही सवारीसाधन चलाउन अनुरोध गरेको छ ।
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