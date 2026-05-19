रोल्पामा बस दुर्घटना हुँदा १२ जना घाइते

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- रोल्पाको माडी गाउँपालिका-२ खोलवाङमा सोमबार बस दुर्घटना हुँदा १२ जना यात्रु घाइते भएका छन् ।
- थवाङबाट घोराहीतर्फ गुडेको रा.१ ख. ३१०१ नम्बरको बस ब्रेक फेल भई सडकमा पल्टिएको हो ।
- सामान्य घाइते भएका यात्रुहरूको घर्तीगाउँस्थित स्मृति अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
८ असार, काठमाडौं । रोल्पाको माडी गाउँपालिका-२ खोलवाङस्थित घोराही-थवाङ शहीद मार्गमा सोमबार यात्रुबहाक बस दुर्घटनामा परेको छ ।
थवाङबाट घोराहीतर्फ जाँदै गरेको रा.१ ख. ३१०१ नम्बरको बस उकालोमा अचानक ब्रेक फेल भई सडकमा पल्टिँदा १२ जना यात्रु घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार बसमा चालकसहित २९ जना सवार रहेका थिए ।
दुर्घटनामा सामान्य घाइते भएका १२ जनाको उद्धार गरी उपचारका लागि माडी गाउँपालिका-२ घर्तीगाउँस्थित स्मृति अस्पताल पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
बस चालक रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका-३ मिरुलका अन्दाजी ३२ वर्षीय सन्तोष कामी रहेका छन् ।
घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी छ ।
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