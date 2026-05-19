काभ्रे बस दुर्घटना : मृतक ८ जनाकै पहिचान

३० जेठ, काभ्रेपलाञ्चोक । बीपी राजमार्गअन्तर्गत नमोबुद्ध-२ बुच्चाकोटमा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु भएका ८ जनाकै सनाखत भएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका सूचना अधिकारी डीएसपी रविन विष्टका अनुसार दुर्घटनामा रोशी गाउँपालिका वडा नं. ६ का अन्दाजी ७३ वर्षीय मेघ बहादुर तामाङ, ५५ वर्षीय राजु तामाङ र ७५ वर्षीय ईन्द्रबहादुर तामाङको मृत्यु भएको छ ।
मृतक इन्द्र बसका साहु पनि हुन । त्यस्तै रोशी गाउँपालिकाको वडा नं. ७ बस्ने ३४ वर्षीया फुलमाया तामाङ, ६० वर्षीया माया लामा र वडा नं. ८ बस्ने ६० वर्षीया प्यारीमाया तामाङको मृत्यु भएको छ ।
प्रहरीका अनुसार दैलेख घर भई हाल नेपाली सेनामा अमल्दार पदमा कार्यरत ३० वर्षीय बमबहादुर भण्डारी र सिन्धुलीको घ्याङलेख गाउँपालिका वडा नं. ४ बस्ने २२ वर्षीया सुमी लामाको मृत्यु भएको छ ।
दुर्घटनामा परेका घाइतेहरूको धुलिखेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
बनेपाबाट बीपी राजमार्गबाट रोशी ८ खार्पाचोक हुदै सुँगुरे जाँदै गरेको बा ३ ख ८३९८ नम्बरको यात्रुबहाक बस दुर्घटनामा परेको थियो ।
घटनाका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको र मृतकका आफन्तहरूलाई सम्पर्क गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
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