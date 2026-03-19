अर्घाखाँची बस दुर्घटना : मृत्यु हुने संख्या ४ पुग्याे

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका दुर्गाफाट कुरुलेमा बस दुर्घटनामा ४ जनाको मृत्यु र २७ जना घाइते भएका छन्।
- दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा कास्की र पर्वतका ४ जना रहेका छन् र घाइतेमध्ये ४ जनाको अवस्था गम्भीर छ।
- बसको ब्रेक फेल भएर दुर्घटना भएको प्रारम्भिक जानकारी छ र थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
२९ वैशाख, अर्घाखाँची । अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकाकाे दुर्गाफाट कुरुलेमा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुगेको छ । अन्य २७ जना घाइते छन् ।
सन्धिखर्क घुम्ती तानसेन पाल्पा सडकखण्ड अन्तर्गत पाणिनी-८ को कुरुलेफाँट नजिक दुर्घटना हुँदा २ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने अन्य दुई जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
मृत्यु हुनेमा कास्की पोखरा महानगरपालिका-१९ की ७८ वर्षीया राममाया बस्नेत, सोही ठाउँकी ७८ वर्षीया बिन्दु कुँवर, पर्वतको मोदी गाउँपालिका-५ की ५० वर्षीया कौशिला रेग्मी र सोही ठाउँका बस चालक ४५ वर्षीय रमेश जिसी रहेको र्घाखाँचीका प्रहरी प्रमुख डीएसपी दिवसबहादुर जिसीले बताए ।
घाइते मध्ये ४ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ । घाइतेहरूकाे लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रभास पाल्पा र भैरहवा मेडिकल कलेजमा उपचार भैरहेको छ ।
अर्घाखाँची अस्पतालका घाइतेलाई पनि थप उपचारका लागि भैरहवा मेडिकल कलेज पठाइएकाे छ ।
घटनामा अधिकांश मोदी गाउपालिका पर्वतका मानिसहरू परेकाे प्रहरीको भनाइ छ ।
सुपा देउराली दर्शन गरी पर्वत फर्किँदै गरेको ध १ ख ५०४ नम्बरको बस दुर्घटनामा परेको जिसीले बताए ।
प्रारम्भिक जानकारी अनुसार गाडीको ब्रेक फेल भएर दुर्घटना भएको र बस सडकबाट करिब १०० मिटर तल खसेको छ ।
घटनाबारे थप अनुसन्धान भैरहेको प्रहरिले जनाएको छ।
