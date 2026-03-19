अर्घाखाँची बस दुर्घटना : मृत्यु हुने संख्या ४ पुग्याे

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २९ गते १८:०१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका दुर्गाफाट कुरुलेमा बस दुर्घटनामा ४ जनाको मृत्यु र २७ जना घाइते भएका छन्।
  • दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा कास्की र पर्वतका ४ जना रहेका छन् र घाइतेमध्ये ४ जनाको अवस्था गम्भीर छ।
  • बसको ब्रेक फेल भएर दुर्घटना भएको प्रारम्भिक जानकारी छ र थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

२९ वैशाख, अर्घाखाँची । अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकाकाे दुर्गाफाट कुरुलेमा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुगेको छ । अन्य २७ जना घाइते छन् ।

सन्धिखर्क घुम्ती तानसेन पाल्पा सडकखण्ड अन्तर्गत पाणिनी-८ को कुरुलेफाँट नजिक दुर्घटना हुँदा २ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने अन्य दुई जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

मृत्यु हुनेमा कास्की पोखरा महानगरपालिका-१९ की ७८ वर्षीया राममाया बस्नेत,  सोही ठाउँकी ७८ वर्षीया बिन्दु कुँवर, पर्वतको मोदी गाउँपालिका-५ की ५० वर्षीया कौशिला रेग्मी र सोही ठाउँका बस चालक ४५ वर्षीय रमेश जिसी रहेको र्घाखाँचीका प्रहरी प्रमुख डीएसपी दिवसबहादुर जिसीले बताए ।

घाइते मध्ये ४ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ । घाइतेहरूकाे लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रभास पाल्पा र भैरहवा मेडिकल कलेजमा उपचार भैरहेको छ ।

अर्घाखाँची अस्पतालका घाइतेलाई पनि थप उपचारका लागि भैरहवा मेडिकल कलेज पठाइएकाे छ ।

घटनामा अधिकांश मोदी गाउपालिका पर्वतका मानिसहरू परेकाे प्रहरीको भनाइ छ ।

सुपा देउराली दर्शन गरी पर्वत फर्किँदै गरेको ध १ ख ५०४ नम्बरको बस दुर्घटनामा परेको जिसीले बताए ।

प्रारम्भिक जानकारी अनुसार गाडीको ब्रेक फेल भएर दुर्घटना भएको र बस सडकबाट करिब १०० मिटर तल खसेको छ ।

घटनाबारे थप अनुसन्धान भैरहेको प्रहरिले जनाएको छ।

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

