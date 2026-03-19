धनुषामा २ बस ठोक्किए, १७ जना घाइते

२७ वैशाख, जनकपुरधाम । धनुषामा बस दुर्घटना हुँदा १७ जना यात्रु घाइते भएका छन् ।
आज बिहान पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत धनुषाको मिथिला नगरपालिका-९ फुटबल ग्राउड नजिकै काठमाडौंबाट विराटनगरतर्फ जाँदै गरेको प्र १-०१-००१ ख ४२२४ नम्बरको बसलाई सोही दिशाबाट जाँदै गरेको बा.प्र.०१-००६ ख ५२३७ नम्बरको (काठमाडौंबाट-काँकडभिट्टाका लागि गुडेको) बसले ठक्कर दिएपछि दर्घटना भएको हो ।
ओभरटेक गर्ने क्रममा ठोक्किँदा दुवै बस पल्टिएका थिए । बसमा ३३ यात्रु रहेकोमा १७ जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
बा.प्र.०१-००६ ख ५२३७ न.को बसमा सवार यात्रुहरु घाइते भएको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी गणेश बमले जानकारी दिए । सो बस प्रहरी चौकी लालगढको नियन्त्रणमा रहेको छ ।
घाइतेहरुको मोडल अस्पताल लालगढ धनुषामा लगि उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्र१-०१-००१ ख ४२२४ न.को बसमा भने ठूलो क्षति नभएकोले गन्तव्यतर्फ पठाइएको छ ।
