को हुन् कोस्टारिकाका ३९ वर्षीया नयाँ राष्ट्रपति लाउरा फर्नान्डेज ?

२७ वैशाख, काठमाडौं । कोस्टारिकाको नयाँ राष्ट्रपतिको रूपमा लाउरा फर्नान्डेजले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी छन्।
सान जोसस्थित नेशनल स्टेडियममा शुक्रबार आयोजित एक विशेष समारोहका बीच उनले आगामी चार वर्षका लागि राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेकी हुन्।
३९ वर्षीया फर्नान्डेजलाई निवर्तमान राष्ट्रपति रोड्रिगो चाभेसले राष्ट्रपतीय ओहोदाको प्रतीक ’स्यास’ हस्तान्तरण गरेका थिए। उक्त समारोहमा विभिन्न देशका विशिष्ट अतिथिहरूसहित करिब २० हजार सर्वसाधारणको उपस्थिति रहेको थियो।
संसदमा पूर्ण बहुमत
सोभरेन पिपल्स पार्टी (पीपीएसओ) का तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी फर्नान्डेजले गत फेब्रुअरी १ मा भएको निर्वाचनमा धेरै उम्मेदवारहरूलाई पछि पार्दै जित हासिल गरेकी थिइन्। राजनीतिशास्त्री रहेकी उनको पार्टीले ५७ सिटको संसद्मा ३१ सिट जितेर पूर्ण बहुमतसमेत हासिल गरेको छ।
यसअघि उनले राष्ट्रिय योजना तथा आर्थिक नीति मन्त्री र त्यसपछि राष्ट्रपतीय मन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी छन्।
अपराधविरुद्ध निर्मम युद्ध र मेगा-जेल घोषणा
राष्ट्रपतिको रूपमा आफ्नो पहिलो सम्बोधन गर्दै फर्नान्डेजले आफ्नो सरकारले अपराध नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिने र राज्यका निकायहरूमा लागुऔषध तस्करीको प्रभाव रोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
कोस्टारिका लामो समयदेखि मध्य अमेरिकाको सबैभन्दा स्थिर देश मानिए पनि पछिल्लो समय अमेरिकामा लागुऔषध तस्करी गर्ने ट्रान्जिट मार्ग बनेकाले त्यहाँ अपराध बढेको छ।
नयाँ सुरक्षामन्त्रीका रूपमा जेराल्ड क्याम्पोसलाई नियुक्त गर्दै उनले सङ्गठित अपराधविरुद्ध निर्मम र कडा युद्ध लड्ने घोषणा गरेकी छन्। सोही अवसरमा उनले मुलुकमा एल साल्भाडोरको जस्तै अधिकतम सुरक्षासहितको नयाँ मेगा-जेल अर्थात् ठूलो कारागार निर्माण गर्ने र विश्वकै अत्याधुनिकमध्येको एक प्रहरी निगरानी केन्द्र स्थापना गर्ने योजनासमेत घोषणा गरिन्।
अमेरिकासँग नजिकको सम्बन्ध
फर्नान्डेजले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने सङ्केत दिएकी छन्। उनले आफ्ना दोस्रो उपराष्ट्रपति डग्लस सोटोलाई वासिङ्टनका लागि राजदूत नियुक्त गरेकी छन्।
शपथ ग्रहण समारोहमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनकी ल्याटिन अमेरिका हेर्ने विशेष दूत क्रिस्टी नोएम र इजरायली राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगलगायतको उपस्थिति थियो।
साथै, कोस्टारिकाले गत मार्चमा हस्ताक्षर भएको सम्झौताअनुसार अमेरिकाबाट देशनिकाला गरिएका गैरनागरिकहरूलाई स्वीकार गर्न सहमति जनाएको छ। यद्यपि, मानवअधिकारवादी समूहहरूले भने यस तेस्रो-मुलुक सम्झौताको कडा आलोचना गरेका छन्।
निवर्तमान राष्ट्रपतिको असामान्य कदम
यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका नजिकका सहयोगी मानिने निवर्तमान राष्ट्रपति रोड्रिगो चाभेसले भने नयाँ सरकारमा पनि प्रभावशाली भूमिका खेल्ने भएका छन्। एक असामान्य कदम चाल्दै उनले नयाँ प्रशासनमा राष्ट्रपति कार्यालयको मन्त्री र अर्थमन्त्रीको दोहोरो जिम्मेवारी सम्हाल्ने तय भएको छ।
(एजेन्सीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा)
