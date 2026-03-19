अर्घाखाँचीमा बस दुर्घटना, २४ जना घाइते

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अर्घाखाँचीमा ग१ध ५०४ नम्बरको बस दुर्घटना हुँदा २४ जना घाइते भएका छन्, दुई जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ।
- दुर्घटना पाणिनी-८ दुर्गाफाँट कुडुलेमा भएको प्रहरीले जनाएको छ र उद्धार कार्य जारी छ।
- घाइतेलाई पाल्पा र अर्घाखाँची अस्पतालमा उपचारका लागि पठाउने क्रम चलिरहेको प्रहरीले बताएको छ।
२९ वैशाख, अर्घाखाँची । अर्घाखाँचीमा बस दुर्घटना हुँदा २४ जना घाइते भएका छन् । जसमध्ये दुई जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
पर्वत जिल्लाबाट अर्घाखाँची भ्रमणका लागि आएकाे ग१ध ५०४ नम्बरको बस फर्कने क्रममा मंगलबार पाणिनी-८ दुर्गाफाँट कुडुलेमा दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको अहिले उद्धार कार्य चलिरहेको प्रहरीले जनाएको छ । स्थानीय र प्रहरीले उद्धार गरिरहेकाे पाणिनी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष अच्युत गाैतमले जानकारी दिए ।
अर्घाखाँचीका प्रहरी प्रमुख डीएसपी दिवसबहादुर जिसीका अनुसार प्रहरीको टोली घटनास्थल पुगेर घाइतेहरूको उद्धार गरिरहेका छन् ।
घाइतेलाई उपचारका लागि पाल्पा जिल्ला र अर्घाखाँची अस्पतालमा पठाउने क्रम चलिरहेको उनले बताए ।
घटनाको विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4