अर्घाखाँचीमा बस दुर्घटना, २४ जना घाइते

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २९ गते १४:३५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अर्घाखाँचीमा ग१ध ५०४ नम्बरको बस दुर्घटना हुँदा २४ जना घाइते भएका छन्, दुई जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ।
  • दुर्घटना पाणिनी-८ दुर्गाफाँट कुडुलेमा भएको प्रहरीले जनाएको छ र उद्धार कार्य जारी छ।
  • घाइतेलाई पाल्पा र अर्घाखाँची अस्पतालमा उपचारका लागि पठाउने क्रम चलिरहेको प्रहरीले बताएको छ।

२९ वैशाख, अर्घाखाँची । अर्घाखाँचीमा बस दुर्घटना हुँदा २४ जना घाइते भएका छन् । जसमध्ये दुई जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ ।

पर्वत जिल्लाबाट अर्घाखाँची भ्रमणका लागि आएकाे ग१ध ५०४ नम्बरको बस फर्कने क्रममा मंगलबार पाणिनी-८ दुर्गाफाँट कुडुलेमा दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको छ ।

दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको अहिले उद्धार कार्य चलिरहेको प्रहरीले जनाएको छ । स्थानीय र प्रहरीले उद्धार गरिरहेकाे पाणिनी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष अच्युत गाैतमले जानकारी दिए ।

अर्घाखाँचीका प्रहरी प्रमुख डीएसपी दिवसबहादुर जिसीका अनुसार प्रहरीको टोली घटनास्थल पुगेर घाइतेहरूको उद्धार गरिरहेका छन् ।

घाइतेलाई उपचारका लागि पाल्पा जिल्ला र अर्घाखाँची अस्पतालमा पठाउने क्रम चलिरहेको उनले बताए ।

घटनाको विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ ।

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

