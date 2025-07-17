मलिनाको डुबुल्की (तस्वीर)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । पूर्वमिस नेपाल, मोडल तथा अभिनेत्री मलिना जोशीको धार्मिक र आध्यामिक प्रेम नयाँ रहेन । बेला बेलामा उनी नेपाल र भारतका धार्मिक तीर्थस्थल घुम्छिन् र भगवानप्रति स्नेह दर्शाउँछिन् ।
उनी यसैवर्ष भारतको प्रयागराजमा आयोजित महाकुम्भमा पनि सहभागी रहिन् । त्यसपछि विभिन्न तीर्थस्थल पनि घुमेकी छन् । उनले सामाजिक संजालबाट प्रशंसकलाई अपडेट दिँदै आएकी छन् ।
उनले शुक्रबार नयाँ फोटो सार्वजनिक गरेकी छिन् जसमा उनको साउने व्रत र धर्मकर्मको लुक्स देख्न सकिन्छ । ‘‘सावन बितो जाए पहरवा, मन मेरा घबराए रे’ उनले लेखेकी छन् ।
फोटोमा उनलाई सारी लगाएर पानीमा डुबुल्की मारेको देख्न सकिन्छ । मलिना अहिलेकी ‘मस्ट एलिगेबल ब्याचलर’ हुन् र उनलाई पछ्याउने प्रशंसकको संख्या उच्च छ ।
उनी पछिल्लोपटक ‘छक्कापञ्जा ४’मा देखिएकी थिइन् । त्यसबाहेक ऋतु, द विनर, झुम्की र रानी उनका अन्य फिल्म हुन् ।
