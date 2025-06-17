+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीमा थेगिनसक्नु विद्यार्थीको भिड (तस्वीरहरू)

माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को प्रमाणपत्रमा भएको त्रुटि सच्याउन र ग्रेड वृद्धि परीक्षापछि मार्कसिट एउटै बनाउन विद्यार्थी सानोठिमी आएका हुन्।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २३ गते १३:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा एसईई प्रमाणपत्र त्रुटि सच्याउन र ग्रेड वृद्धि परीक्षापछि एउटै मार्कसिट बनाउन विद्यार्थीको भीड लागेको छ।
  • कार्यालयले सेवा सहज बनाउन जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईमार्फत निवेदन लिएर सेवा काम गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • जिल्लाबाट संकलन गरी केन्द्रमा पठाउने र केन्द्रले काम गरेर इकाईमा पठाउने प्रक्रिया सुरु भए पनि भीड कम भएको छैन।

२३ कात्तिक, काठमाडौं। सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, कक्षा १० को कार्यालयमा विद्यार्थीको भिड लागेको छ।

माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को प्रमाणपत्रमा भएको त्रुटि सच्याउन र ग्रेड वृद्धि परीक्षापछि मार्कसिट एउटै बनाउन विद्यार्थी सानोठिमी आएका हुन्।

कार्यालयका अनुसार धेरैजसो ग्रेड वृद्धि परीक्षापछि एउटै मार्कसिट बनाउन आउने धेरै छन्।

सेवाग्राहीको भीड लागेपछि कार्यालयले जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईमार्फत निवेदन लिएर सेवा काम गर्ने निर्णय गरेको छ।

जिल्लामा संकल गरेर केन्द्रमा पट्गाउने र केन्द्रले काम गरेर इकाईमा पठाउने निर्णय गरेको छ । तर एक साता यता सेवाग्राहीको भीड भने सानोठिमीमा लागेको छ ।

हेर्नुहोस् थप तस्वीरहरू :

 

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories
विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

8 Stories
‘कार्डियाक अरेस्ट’ कसरी मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

‘कार्डियाक अरेस्ट’ कसरी मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित