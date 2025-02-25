+
English edition

रबि बोपाराको अर्धशतकमा चितवनको विजयी सुरुवात

२०८२ मंसिर २ गते १५:२० २०८२ मंसिर २ गते १५:२०

अनलाइनखबर

Shares

चितवनका लागि बोपाराले ३५ बलमा ३ चौका र ३ छक्कासहित सर्वाधिक ५१ रन बनाए ।

अनलाइनखबर

Shares
रबि बोपाराको अर्धशतकमा चितवनको विजयी सुरुवात

२ मंसिर, काठमाडौं । रबि बोपाराको अर्धशतक अनि सैफ अली जैबको आक्रमक ब्याटिङमा चितवन राइनोजले कर्णाली याक्सलाई चार विकेटले पराजित गर्दै नेपाल प्रिमियर लिगको दोस्रो संस्करणमा विजयी सुरुवात गरेको छ ।
कर्णालीले दिएको १६७ रनको लक्ष्य १९.१ ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १७१ रन बनाउँदै चितवनले जित हात पारेको हो ।

चितवनका लागि बोपाराले ३५ बलमा ३ चौका र ३ छक्कासहित सर्वाधिक ५१ रन बनाए । ओपनर दीपक बोहराले ४२ रन जोडे । सैफ अली जैबले १६ बलमा २ चौका र ४ छक्का मद्दतमा ३८ रन जोडे ।

बलिङमा कर्णालीका कप्तान सोमपाल कामीले २ तथा मार्क वाट, युनिश सिंह र युवराज खत्रीले समान एक/एक विकेट लिए ।

चितवनले एनपीएलमा पहिलो पटक कर्णालीलाई पराजित गरेको हो । यसअघि पहिलो संस्करणमा दुवै खेलमा कर्णालीले चितवनलाई पराजित गरेको थियो । लिग चरणमा कर्णाली ५ विकेटले विजयी भएको थियो भने एलिमिनेटरमा २१ रनले विजयी भएको थियो ।

यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको कर्णाली याक्सले तीन विकेट गुमाएर १६६ रन बनाएको थियो ।  ओपनिङ गरेका भारतीय खेलाडी पान्चलले ४८ बल खेल्दै ७ चौका र ६ छक्का प्रहार गरे । पान्चलले पहिलो विकेटका लागि म्याक्स ओ डाउडसँग ६१ रन र दोस्रो विकेटका लागि मार्क वाटसँग ६३ रनको साझेदारी गरे ।

म्याक्स ओ’डाउले २० र मार्क वाटले १६ रन योगदान गरे । पवन सर्राफले १६ बलमा १ चौका र ३ छक्का प्रहार गर्दै अविजित २७ रन बनाए ।

बलिङमा चितवनका सोहिल रनभीर, सैफ जैब र रबि बोपोराले एक/एक विकेट लिए ।

  

चितवन राइनोज
टुर्नामेन्ट
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
राष्ट्रिय समाचार

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
छुटाउनुभयो कि?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
छुटाउनुभयो कि?

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
अनलाइनखबर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

रबि बोपाराको अर्धशतकमा चितवनको विजयी सुरुवात

रबि बोपाराको अर्धशतकमा चितवनको विजयी सुरुवात

पान्चलको ९० रन मद्दतमा कर्णालीले चितवनलाई दियो १६७ लक्ष्य

पान्चलको ९० रन मद्दतमा कर्णालीले चितवनलाई दियो १६७ लक्ष्य

ठूला विदेशी खेलाडी आउँदा क्रिकेटको माहोल बढ्छ : मन्जित श्रेष्ठ

ठूला विदेशी खेलाडी आउँदा क्रिकेटको माहोल बढ्छ : मन्जित श्रेष्ठ

एएफसी एसियन कप छनोट : नेपालले आज मलेसियासँग खेल्दै

एएफसी एसियन कप छनोट : नेपालले आज मलेसियासँग खेल्दै

एनपीएलमा आज चितवन र कर्णाली तथा विराटनगर र पोखरा खेल्दै

एनपीएलमा आज चितवन र कर्णाली तथा विराटनगर र पोखरा खेल्दै

पुष्पसदन, ग्रिनफिल्ड र स्वर्णिमलाई उपाधि

पुष्पसदन, ग्रिनफिल्ड र स्वर्णिमलाई उपाधि

ट्रेन्डिङ

एनपीएलको तयारी पूरा, खेल राति पनि हुने

एनपीएलको तयारी पूरा, खेल राति पनि हुने
सिद्धार्थ बैंक ओके एनपीएल बज: बल-बाई-बलको अपडेट, विज्ञको विश्लेषण

सिद्धार्थ बैंक ओके एनपीएल बज: बल-बाई-बलको अपडेट, विज्ञको विश्लेषण
एनपीएलमा आज चितवन र कर्णाली तथा विराटनगर र पोखरा खेल्दै

एनपीएलमा आज चितवन र कर्णाली तथा विराटनगर र पोखरा खेल्दै
कर्णाली याक्सको जर्सी ४ हजार उचाइको नदाइ डाबमा सार्वजनिक गरिने

कर्णाली याक्सको जर्सी ४ हजार उचाइको नदाइ डाबमा सार्वजनिक गरिने
काठमाडौं गोर्खाजले जित्यो टस, जनकपुर बोल्ट्सले ब्याटिङ गर्ने

काठमाडौं गोर्खाजले जित्यो टस, जनकपुर बोल्ट्सले ब्याटिङ गर्ने
खेलकुदमन्त्रीको पहिलो निर्णय : मातहतका सबै निकायको बैठक लाइभ गर्ने

खेलकुदमन्त्रीको पहिलो निर्णय : मातहतका सबै निकायको बैठक लाइभ गर्ने

वेबस्टोरिज

नेपाली फिल्म जगतकी ५ सुन्दर पुरानी नायिका

नेपाली फिल्म जगतकी ५ सुन्दर पुरानी नायिका

8 Stories
यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories
दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

6 Stories
‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ