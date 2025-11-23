+
स्याङ्जामा निर्वाचनका लागि झन्डै २००० कर्मचारी खटिए

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १६ गते ८:५४

१६ फागुन, स्याङ्जा । स्याङ्जामा यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारी तीव्र पारिएको छ । मतदान प्रक्रियालाई व्यवस्थित र त्रुटिरहित बनाउन कर्मचारी छनोटदेखि मतदाता शिक्षा कार्यक्रमसम्मका काम एकसाथ अघि बढाइएको हो ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय क्षेत्र नम्बर १ र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय क्षेत्र नम्बर २ ले सूचना जारी गर्दै मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृतको नाम सार्वजनिक गरेका छन् ।

सार्वजनिक विवरणअनुसार क्षेत्र नम्बर १ मा १७२ जना मतदान अधिकृत र उस्तै १७२ जना सहायक मतदान अधिकृत खटिने भएका छन् । यस्तै, क्षेत्र नम्बर २ मा १५१ जना मतदान अधिकृत र उस्तै १५१ जना सहायक मतदान अधिकृत चयन भएका छन् ।

यसैगरी, क्षेत्र नम्बर १ मा ५१३ जना सहायक कर्मचारी र १७२ जना सहयोगी कर्मचारी खटिने भएका छन् । त्यस्तै, क्षेत्र नम्बर २ मा ४५३ जना सहायक कर्मचारी र १५१ जना सहायक मतदान अधिकृत चयन भएका छन् ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत उपेन्द्रप्रसाद गौतमका अनुसार जिल्लाभर रहेका १९९ मतदान स्थलअन्तर्गत ३२२ नियमित मतदान केन्द्र र एक अस्थायी मतदान केन्द्रमा गरी जम्मा एक हजार ९३५ जना कर्मचारी परिचालन गरिएको हो । समानुपातिक मतदानका लागि जिल्ला कारागार स्याङ्जालाई अस्थायी मतदान केन्द्र बनाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार फागुन १९ गतेभित्र सबै मतदान केन्द्रमा कर्मचारी पुगिसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ३२२ नियमित मतदान केन्द्रमा ६ जनाका दरले र अस्थायी मतदान केन्द्रमा ३ जनाका दरले कर्मचारी खटाइएको बताइएको छ ।

प्रत्येक नियमित मतदान केन्द्रमा एक जना मतदान अधिकृत, एक जना सहायक मतदान अधिकृत, तीन जना सहायक कर्मचारी र एक जना सहयोगी कर्मचारी रहनेछन् । अस्थायी मतदान केन्द्रमा भने एक जना मतदान अधिकृत, एक जना सहायक मतदान अधिकृत र एक जना सहयोगी कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, ५०० भन्दा कम मतदाता भएका मतदान केन्द्रमा दुई जना र ५०० भन्दा बढी मतदाता भएका केन्द्रमा तीन जना स्वयंसेवक राखिने जनाइएको छ । अस्थायी मतदान केन्द्रमा आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति मात्रै परिचालन गरिने कार्यालयले जनाएको छ । स्वयंसेवक भने सम्बन्धित मतदान केन्द्र अधिकृतले राखिने बताइएको छ ।

“कर्मचारी परिचालन पारदर्शी ढंगले गरिन्छ,” मुख्य निर्वाचन अधिकृत गौतमले भने, “निर्वाचनलाई मर्यादित र शान्तिपूर्ण बनाउन आवश्यक निर्देशन पनि जारी गरिनेछ ।”

छनोट भएका सबै कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिइएको छ । प्रशिक्षणमार्फत मतदान प्रक्रिया, मतपत्र व्यवस्थापन र मतगणनासम्बन्धी व्यवहारिक जानकारी दिइने जनाइएको छ ।

जनशक्ति व्यवस्थापनसँगै जिल्लामा मतदाता शिक्षा अभियानलाई पनि तीव्रता दिइएको छ । बदर मत घटाउने र मतदानका क्रममा हुन सक्ने प्राविधिक कमजोरी रोक्ने लक्ष्यका साथ जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहमा स्वयंसेवक परिचालन गरिएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

मतपत्र जिल्ला आइपुगेपछि मतदातालाई सही तरिकाले मतपत्र प्रयोग गर्ने अभ्यास गराउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । सबै वडामा स्वयंसेवकहरूलाई मतदान प्रक्रिया र मतदाताको अधिकारबारे अभिमुखीकरण गरी खटाइएको छ । विशेषगरी नयाँ मतदाता, ज्येष्ठ नागरिक तथा कम साक्षर मतदातालाई लक्षित गर्दै सचेतना कार्यक्रम अघि बढाइएको हो ।

यस पटक स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर १ मा एक लाख ३० हजार ८८६ जना र क्षेत्र नम्बर २ मा एक लाख १७ हजार ९३० जना गरी दुई लाख ४८ हजार ८१६ मतदाता कायम भएका छन् । निर्वाचनका लागि आवश्यक निर्वाचन सामाग्रीहरु यसअघि नै जिल्ला भित्र्याइसकिएको छ ।

निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा स्याङ्जामा सुरक्षा, व्यवस्थापन र सचेतनाका कामले गति लिएको देखिन्छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित निकायहरू सक्रिय रूपमा जुटेका छन् ।

आम निर्वाचन
प्रतिक्रिया
