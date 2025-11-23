बोलिभियामा सैन्य विमान दुर्घटना हुँदा ११ जनाको मृत्यु

१६ फागुन, काठमाडौं । बोलिभियामा सैन्य कार्गो विमान दुर्घटना हुँदा ११ जनाको मृत्यु भएको छ ।
बोलिभियाको दोस्रो ठूलो सहर एल आल्टोमा भएको सैन्य कार्गो विमान दुर्घटनामा ११ जनाको मृत्यु भएको हो ।
मिडिया रिपोट्र्सका अनुसार दमकल अधिकारीहरूले विमान दुर्घटनामा ११ जनाको मृत्युको पुष्टि गरेका छन् ।
बोलिभियाको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल अथरिटीले शुक्रबार स्थानीय समयानुसार बेलुकी ६ : २० बजे विमान दुर्घटनामा परेको हो ।
सान्ता क्रुज सहरबाट उडान भरेको विमान एल आल्टो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा रनवेबाट चिप्लिएको थियो ।
रनवेबाट चिप्लिएको विमान नजिकै रहेको हाइवेसम्म पुगेको र सडकमा रहेका बाहनहरूसँग ठोक्किएको बताइएको छ ।
दुर्घटना पछि विमनास्थल बन्द गरेर छानबिन सुरू गरिएको बीबीसीले जनाएको छ ।
