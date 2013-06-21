हर्मुज जल सन्धि खोल्ने साँचो इरानकै हातमा छ : अमेरिकी विदेशमन्त्री 

अनलाइनखबर
२०८२ चैत १३ गते १२:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले इरानले अन्तर्राष्ट्रिय जलयानहरूमाथि खतरा उत्पन्न गर्न बन्द गरेलगत्तै हर्मुज जलसन्धि पुनः सञ्चालनमा आउने बताएका छन्।
  • रुबियोले भनेका छन्, 'यदि इरानले विश्वव्यापी ढुवानीमा अवरोध पुर्‍याउन छोड्छ भने यो जलसन्धि भोलि नै खुल्न सक्छ।'
  • इरानले अमेरिका र इजरायलसँग सम्बन्धित जहाजहरूका लागि हर्मुज जलसन्धि बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो र हाल रुस, चीन, भारत, इराक र पाकिस्तानका जहाजलाई मात्र आवतजावत अनुमति दिएको छ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले इरानले अन्तर्राष्ट्रिय जलयानहरूमाथि खतरा उत्पन्न गर्न बन्द गरेलगत्तै हर्मुज जलसन्धि पुनः सञ्चालनमा आउने बताएका छन्।

बिहीबार सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै रुबियोले भनेका छन्, ‘यदि इरानले विश्वव्यापी ढुवानीमा अवरोध पुर्‍याउन छोड्छ भने यो जलसन्धि भोलि नै खुल्न सक्छ।’

यद्यपि, उक्त क्षेत्रमा नेभिगेसन पुनर्स्थापित गर्न अमेरिकाले स्थलगत सैन्य कारबाही गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्नमा भने उनले स्पष्ट जवाफ दिन इन्कार गरेका छन्।

गत फेब्रुअरी २८ देखि अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध सुरु गरेको सैन्य अभियानका कारण मध्यपूर्वमा भीषण युद्ध जारी छ।

जवाफमा इरानले अमेरिका र इजरायलसँग सम्बन्धित जहाजहरूका लागि हर्मुज जलसन्धि बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।

पछिल्लो समय इरानले रुस, चीन, भारत, इराक र पाकिस्तान जस्ता ‘मैत्रीपूर्ण’ राष्ट्रहरूका जहाजलाई मात्र यस मार्गबाट आवतजावत गर्न अनुमति दिएको बताइएको छ।

विश्वको कुल तेल आपूर्तिको ठूलो हिस्सा ओगट्ने यो जलमार्ग बन्द हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा संकट चुलिएको छ।

हर्मुज जलसन्धि
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान
कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?
लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?
राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?
आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

5 Stories
धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
