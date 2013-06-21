सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

विकास श्रेष्ठ, चन्द्रबहादुर आले
२०८२ चैत १३ गते १३:४४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १३ चैतमा ३६ वर्षीय बालेन्द्र शाह र १४ जना मन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराएका छन्।
  • बालेन्द्र शाह मधेशी समुदायका पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका छन् र संविधानको धारा ७६ को १ अनुसार नियुक्त भएका हुन्।
  • प्रधानमन्त्री बालेनले रक्षा र उद्योग मन्त्रालय सम्हालेका छन् भने स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री, सुधन गुरुङ गृह मन्त्री बनेका छन्।

१३ चैत, काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र नवनियुक्त मन्त्रीहरूले शपथ लिएका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा ३६ वर्षीय बालेन र अन्य १४ जना नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन् ।

शपथ ग्रहण कार्यक्रमका लागि बटुकले स्वस्तिवाचन र लामाले मंगलवाचन समेत गरेका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले आजै संविधानको धारा ७६ को १ अनुसार प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेताको रुपमा बालेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि यो धाराको प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलोपटक हो । मधेशी समुदायका व्यक्ति नेपालको प्रधानमन्त्री बनेको पनि यो पहिलोपटक हो ।

काठमाडौं महानगरको मेयरबाट राजीनामा दिएर फागुन २१ को चुनावमा भाग लिएका शाह पहिलोपटक संसद् छिर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई झण्डै ५० हजार मतान्तरले हराउँदै उनी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।

को को बने मन्त्री ?

प्रधानमन्त्री बालेनले रक्षा र उद्योग मन्त्रालय पनि सम्हालेका छन् । मन्त्रिपरिषदमा दोस्रो वरीयतामा रहेका स्वर्णिम वाग्लेले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

तेस्रो वरियतामा रहेका सुधन गुरुङले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । शिशिर खनालले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

सुनिल लम्सालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन् । विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको नेतृत्व पाएका छन् ।

खड्कराज पौडेल (गनेश) ले पर्यटनमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । सस्मित पोखरेललाई शिक्षा विज्ञान, तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

निशा मेहता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बनेकी छन् । विक्रम तिमिल्सिना सञ्चारमन्त्री बनेका छन् । प्रतिभा रावलले सामान्य प्रशासन मन्त्रीको, दीपक साह (महोत्तरी)ले श्रम रोजगार मन्त्रीको र सोविता गौतमले कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

गीता चौधरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्री र सीता वादी महिला, बालबालिका मन्त्री बनेका छन् ।

विकास श्रेष्ठ

चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

प्रधानमन्त्री बालेनले बनाए यी कीर्तिमान

पूर्वसञ्चारकर्मीलाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी

बालेन सरकारलाई बधाई दिँदै रोहितले भने- खेलाडीहरूमा नयाँ उत्साह थपिएको छ

निफमा 'शोले' निर्देशकसँग राजेश हमालले संवाद गर्ने

पूर्वश्रममन्त्री भण्डारीलाई हराएका साहलाई सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी

बालेनलाई बधाई दिँदै कुलमानले भने- सुझाव र खबरदारीमा रचनात्मक भूमिका रहन्छ

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित