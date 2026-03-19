५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

३० चैत, काठमाडौं । आज ०८२ को अन्तिम दिन । ०८२ साल नेपाली जनताले धेरै उतारचढाव भोग्न पर्यो । बाढी पहिरोदेखि वर्षौं जरो गाडेर बसेका पूराना राजनीतिक दलहरूको बहिर्गमनसम्म ०८२ सालले भोग्यो ।
विशेषगरी भदौको तेस्रो साता भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिका घटनाक्रम वर्षभरीकै केन्द्रमा पर्यो । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारको विरोधमा युवाहरू सडकमा उत्रिएका थिए ।
उनीहरूकै प्रदर्शनले ओली नेतृत्वको सरकार सत्ताच्यूत बन्न पुग्यो । यहीबीचमा अन्तरिम सरकार गठन भयो र सोही सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गरायो ।
०८२ को अन्त्य हुँदैगर्दा पूराना राजनीतिक दलहरूलाई ‘बिर्सनलायक’, र नयाँका लागि ‘सम्झनायोग्य’ वर्ष बन्न पुगेको छ ।
पश्चिम एसियामा देखिएको द्वन्द्वबीच नेपाली बजारले पनि महंगी यही वर्षले खेप्न पर्यो ।
राजनीति, अर्थ, खेलकुद लगायतका क्षेत्रमा यस सालले सम्झिरहने ५० तस्वीरहरू हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं–
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4