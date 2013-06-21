एमाले विद्यार्थी संगठनले भृकुटीमण्डपमा विरोध प्रदर्शन गर्दै

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १४ गते १२:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गिरफ्तारीको विरोधमा अनेरास्ववियूले भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शन गर्ने भएको छ।
  • शनिबार बिहान बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले जनसंगठनहरूलाई विरोधमा उतार्ने निर्णय गरेको थियो।
  • जनसंगठनहरूको संयुक्त प्रदर्शन दिउँसो ३ बजे माइतीघरमा हुने जानकारी गराइएको छ।

१४ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गिरफ्तारीको विरोधमा विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शन गर्ने भएको छ ।

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीका अनुसार विद्यार्थी संगठनले विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको जानकारी गराए ।

शनिबार बिहान बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले जनसंगठनहरूलाई विरोधमा उतार्ने निर्णय गरेको थियो । संयुक्त प्रदर्शन हुनुअघि विद्यार्थी संगठनले छुट्टै प्रदर्शन गर्न लागेको हो ।

‘संयुक्त प्रदर्शन ३ बजे हुन्छ । अनेरास्ववियुले अब केहीबेरमा भुकुटीमण्डपमा विरोध प्रदर्शन गर्न लागेका छौं,’ धामीले अनलाइनखबरसँग भने ।

जनसंगठनहरूको संयुक्त प्रदर्शन भने दिउँसो ३ बजे माइतीघरमा हुने जानकारी गराइएको छ ।

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

