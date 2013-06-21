एमाले विद्यार्थी संगठनले भृकुटीमण्डपमा विरोध प्रदर्शन गर्दै

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गिरफ्तारीको विरोधमा अनेरास्ववियूले भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शन गर्ने भएको छ।
- शनिबार बिहान बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले जनसंगठनहरूलाई विरोधमा उतार्ने निर्णय गरेको थियो।
- जनसंगठनहरूको संयुक्त प्रदर्शन दिउँसो ३ बजे माइतीघरमा हुने जानकारी गराइएको छ।
१४ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गिरफ्तारीको विरोधमा विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शन गर्ने भएको छ ।
अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीका अनुसार विद्यार्थी संगठनले विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको जानकारी गराए ।
शनिबार बिहान बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले जनसंगठनहरूलाई विरोधमा उतार्ने निर्णय गरेको थियो । संयुक्त प्रदर्शन हुनुअघि विद्यार्थी संगठनले छुट्टै प्रदर्शन गर्न लागेको हो ।
‘संयुक्त प्रदर्शन ३ बजे हुन्छ । अनेरास्ववियुले अब केहीबेरमा भुकुटीमण्डपमा विरोध प्रदर्शन गर्न लागेका छौं,’ धामीले अनलाइनखबरसँग भने ।
जनसंगठनहरूको संयुक्त प्रदर्शन भने दिउँसो ३ बजे माइतीघरमा हुने जानकारी गराइएको छ ।
